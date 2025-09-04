الخميس 04 سبتمبر 2025
أخبار مصر

النقل تطلق دعوة للمواطنين للمساهمة في الحد من السلوكيات الخاطئة داخل المترو

حذرت وزارة النقل من بعض السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها عدد من المواطنين خلال استخدامهم لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، مؤكدة أن هذه التصرفات تمثل تهديدًا لسلامة الركاب وتضر بالمرافق العامة.

وفي هذا السياق، أطلقت الوزارة حملة توعوية لمواجهة هذه الظواهر السلبية، ضمن إطار الحملة الموسعة التي تنفذها تحت شعار "سلامتك تهمنا"، والتي تهدف إلى توعية المواطنين بخطورة هذه السلوكيات، ودعم ثقافة الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة.

نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو توعويًا للتحذير من السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف (LRT).

وتناول الفيديو عددًا من المخالفات التي تُعرّض حياة الركاب للخطر وتُسيء إلى الممتلكات العامة، مثل: تشويه جدران المحطات، ومحاولة استقلال القطارات دون تذكرة، وفتح أبواب المترو بعد إغلاقها، والوقوف على حافة الرصيف.

كما شددت الوزارة من خلال هذا الفيديو على أهمية الالتزام بمعايير السلامة والأمان، واتباع التعليمات والإرشادات الموضوعة، حفاظًا على أرواح الركاب وصيانة للمرافق العامة.

