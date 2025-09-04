طريق الفراعنة إلى كأس العالم.. أزمات تواجه المنتخب قبل مواجهة إثيوبيا.. حرب النجوم ضد العميد.. بيان أبو ريدة يحسم الجدل.. غياب مروان.. وقرار مهم من الأعلى لتنظيم الإعلام

منتخب مصر، تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية إلى استاد القاهرة غدا الجمعة لمواجهة منتخب مصر ونظيره الإثيوبي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

يواجه منتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني للفراعنة العديد من التحديات قبل مواجهتي إثيوبيا غدا الجمعة 5 سبتمبر الجاري ثم بوركينا فاسو في 9 من الشهر ذاته من أجل خطف تذكرة التأهل إلى المونديال.



موعد مباراة مصر وإثيوبيا والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرتها في العاشرة مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026



ويمكن مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026 من خلال شاشة شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة والمجانية، عبر القمر الصناعي «نايل سات»، وبخاصة قناة ON SPORT 1.

حرب النجوم ضد العميد حسام حسن

شهدت الساعات الماضية لغط وتراشق عبر بوستات مواقع التواصل الاجتماعي من نجمي الكرة المصرية السابقين أحمد حسن وعصام الحضري ضد الإعلامي أحمد شوبير المناصر والداعم لحسام حسن المدير الفني للفراعنة.

أزمة شوبير واحمد حسن والحضري

بدأت الأزمة بنشر عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، مدرب الحراس الحالي لمنتخب مصر الثاني، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذي ظهر خلاله رفقة أحمد حسن، لاعب وسط منتخب مصر السابق، والذي قال خلاله الحضري: «بتمرن دلوقتي مع العميد الأصلي على العالم»، ملمحًا للمقارنة بين حسام حسن، وأحمد حسن، اللذين حصلا على لقبي عميدي لاعبي العالم السابقين.

وأعقبه رد الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامجه التليفزيوني على قناة الأهلي والذي طالب مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم، بضرورة التدخل من أجل وقف محاولات التقليل والسخرية المستمرة من حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول.

لكن أحمد حسن رد برسالة نارية إلى الإعلامي أحمد شوبير تحمل تهكما لحارس الأهلي السابق.

وقال الصقر عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”: "الكابتن شوبير طالع يدينا نصيحة على الهواء وردي هيكون هنا على الهواء.. لو حابب تتطوع بنصيحة فأكيد رقم تليفوني معاك وكمان أرقام السادة المحترمين في اتحاد الكرة المصري ولو كانت النصيحة صادقة ولوجه الله أكيد نتقبلها ونشكرك كمان.. لكن طالما الكلام على الهواء فالرد هيكون على شوبير هنا على الهواء".

وأضاف: “لمعلوماتك أنا أعمل مديرًا لمنتخب مصر المشارك في البطولة العربية (بتكليف ومتطوعًا دون أجر) في محاولة لرد جزء للمكان الذي صنع اسمي وتاريخي كلاعب أنهى مسيرته بلقب عميد لاعبي العالم أما بالنسبة لقصة هزاري أنا وعصام الحضري في القصة دي فهو أمر معتاد من سنين والجميع يراه ويشاهده ولم نراك يا كابتن يا كبير يوما تنصح أو تعترض ولكن طبعًا كلنا فاهمين دفاعك بقوة واستماتة واعتراضك ليه!!”.

وتابع: "كابتن اهدا شوية ونصيحتي ليك ركز في شغلك انت بس ووفر نصايحك لحاجة تانية علشان الموضوع مش مستحمل فتن وخناقات جديدة وكفاية اللي بنشوفه وبيحصل كل يوم وأنت سيد العارفين".

ثم دخل عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى في مصر، ومدرب حراس منتخب الفراعنة الثاني على خط الحرب الكلامية التي اندلعت الثلاثاء بين الإعلامي أحمد شوبير والصقر أحمد حسن.

ونشر الحضري رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، نصها: "مذيع الإسقاط والتنمر “والكيمىي كيمىي كا والكيمىي كيمىي كو بيقول نصائح ، طيب انصح نفسك الأول.. يا رأس الأفعى والفتنة والتعصب".

أبو ريدة يطلب الدعم لحسام حسن

وأصدر هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بيان ردا على تلك الأزمة أكد خلاله دعم الاتحاد للمنتخبات الوطنية وفي مقدمتها المنتخب الوطني الأول في مسيرته نحو التأهل لنهائيات كأس العالم المقبلة وتحقيق حلم جماهير الكرة المصرية.

أضاف أبو ريدة: “هذا الدعم أمر ثابت وواجب تجاه جميع أبنائنا في كل المنتخبات الوطنية ويشاركنا في ذلك جميع الجهات المعنية والجماهير العاشقة لكرة القدم”.



كما أكد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم التزام كافة المنتخبات بسياسة الاتحاد المصري في هذا الخصوص والتعاون فيما بينها لتحقيق الأهداف المرجوة والتي نعمل بلا كلل من أجل الوصول إليها.

ووجه رئيس الاتحاد المصري بضرورة التزام الجميع بسياسة الاتحاد في هذا الشأن وضرورة إضفاء الهدوء على تصرفات كافة المنتسبين إليه، وعدم السماح باستخدام السوشيال ميديا أداةً تتسبب في صرف التركيز الواجب توفيره لعمل المنتخبات في مناخ إيجابي.



غياب مروان أبرز تحديات حسام حسن قبل صدام إثيوبيا



ويواجه حسام حسن عدة أزمات خلال مباراة إثيوبيا أبرزها غياب لاعب الوسط المدافع مروان عطية عن المباراة للإيقاف؛ لذا قد يلجأ للدفع بنبيل عماد دونجا أو مهند لاشين لكنه دائما ما يراهن على لاعب الأهلي في هذا المركز.

منتخب إثيوبيا منتخب مجهول في الوقت الحالي ما يصعب مهمة حسام حسن في دراسة واستكشاف المنافس الذي سيلاقيه غدا الجمعة.



قرار هام من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشان مباراة اثيوبيا

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز عن قرار استثنائي يخص مباراة المنتخب المصري ونظيره الإثيوبي

ووفقًا لتوصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي وافق المجلس على استثناء القنوات التي ستقوم بنقل المباراة رسميًا من الضوابط الخاصة بـ "البرامج الرياضية".



وقرر المجلس السماح لهذه القنوات بتمديد البث المباشر حتى الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل.

كما سيتم السماح لباقي القنوات التي تعرض برامج رياضية بتمديد بثها حتى الساعة الواحدة صباحًا، مع ضرورة الالتزام بباقي الضوابط التي أقرها المجلس.هذا القرار يهدف إلى منح القنوات فرصة أوسع لتغطية المباراة الهامة والتحليل الفني لها بشكل يليق بحدث مثل مباراة المنتخب الوطني.



جدير بالذكر أن اكتسح منتخب مصر منافسه الجيبوتي بسداسية نظيفة ضمن منافسات الجولة الافتتاحية ثم فاز المنتخب المصري على مضيفه سيراليون بهدفين دون مقابل، بالجولة الثانية من التصفيات ذاتها.

ثم تغلب الفراعنة على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثالثة، بينما فرض منتخب مصر التعادل على غينيا بيساو بنتيجة 1-1 في الجولة الرابعة.

أما في الجولة الخامسة، تفوق منتخب مصر على مضيفه الإثيوبي بهدفين دون رد من توقيع أقدام الثنائي محمد صلاح وأحمد سيد زيزو وأخيرًا الفوز على سيراليون بهدف نظيف.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

ويحتل منتخب مصر حاليًّا صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، من الفوز في خمسة مباريات والتعادل في مواجهة وحيدة.

ويأتي ترتيب مجموعة منتخب مصر كالتالي:

ترتيب مجموعة منتخب مصر، فيتو

قائمة منتخب مصر بمعسكر سبتمبر

وضمت قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر، استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو 24 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: رامي ربيعة - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر - مهند لاشين - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح.

الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل.

