رياضة

الطريق للمونديال، موعد مباراة مصر وإثيوبيا والقناة الناقلة

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني، لمواجهة منتخب إثيوبيا في الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامته في أمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرتها في العاشرة مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026


ويمكن مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026 من خلال شاشة شبكة قنوات أون سبورتس المفتوحة والمجانية، عبر القمر الصناعي «نايل سات»، وبخاصة قناة ON SPORT 1.
 

ترتيب مجموعة منتخب مصر

 

ويحتل منتخب مصر حاليًّا صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، من الفوز في خمسة مباريات والتعادل في مواجهة وحيدة.

 

ويأتي ترتيب مجموعة منتخب مصر كالتالي:

ترتيب مجموعة منتخب مصر، فيتو
ترتيب مجموعة منتخب مصر، فيتو

قائمة منتخب مصر بمعسكر سبتمبر

وضمت قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر، استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو 24 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: رامي ربيعة - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر - مهند لاشين - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح.

الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل.

