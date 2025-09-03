الأربعاء 03 سبتمبر 2025
خلفا لشوقي غريب، الصربي داركو نوفيتش مدربا للمريخ السوداني

داركو نوفيتش، فيتو
داركو نوفيتش، فيتو

أعلن نادي المريخ السوداني تعاقده رسميا مع المدرب الصربي داركو نوفيتش مديرا فنيا للفريق لمدة عامين لقيادة الفريق خلفا لشوقي غريب.

الصربي داركو نوفيتش مدربا للمريخ السوداني
 

وعبر داركو عن تطلعه لقيادة الفريق نحو موسم مختلف مؤكدًا عزمه على إعادة ترتيب أوراق المريخ وتجهيزها بشكل يليق بتاريخ النادي وطموحات جماهيره، خصوصًا في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويبلغ المدرب الصربي من العمر 53 عامًا ويملك سجلًا تدريبيًا حافلًا حيث خاض تجارب متعددة في ليبيا والصين، إلى جانب قيادته للمنتخب الليبي في ولايتين.

وقاد داركو فريق الاتحاد المنستيري التونسي إلى ربع نهائي كأس الكونفيدرالية وحقق إنجازًا لافتًا مع وفاق سطيف الجزائري ببلوغه نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

من جانبه أكد مجاهد سهل، رئيس نادي المريخ، التزام اللجنة المؤقتة بمواصلة العمل من أجل إعادة الفريق إلى موقعه الطبيعي بين كبار القارة.

ويستعد المريخ حاليًا لخوض معسكر إعداد مغلق في العاصمة الرواندية كيجالي ضمن تحضيراته للموسم الجديد.

