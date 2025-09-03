أعلن نادي المريخ السوداني تعاقده رسميا مع المدرب الصربي داركو نوفيتش مديرا فنيا للفريق لمدة عامين لقيادة الفريق خلفا لشوقي غريب.

الصربي داركو نوفيتش مدربا للمريخ السوداني



وعبر داركو عن تطلعه لقيادة الفريق نحو موسم مختلف مؤكدًا عزمه على إعادة ترتيب أوراق المريخ وتجهيزها بشكل يليق بتاريخ النادي وطموحات جماهيره، خصوصًا في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويبلغ المدرب الصربي من العمر 53 عامًا ويملك سجلًا تدريبيًا حافلًا حيث خاض تجارب متعددة في ليبيا والصين، إلى جانب قيادته للمنتخب الليبي في ولايتين.

وقاد داركو فريق الاتحاد المنستيري التونسي إلى ربع نهائي كأس الكونفيدرالية وحقق إنجازًا لافتًا مع وفاق سطيف الجزائري ببلوغه نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

من جانبه أكد مجاهد سهل، رئيس نادي المريخ، التزام اللجنة المؤقتة بمواصلة العمل من أجل إعادة الفريق إلى موقعه الطبيعي بين كبار القارة.

ويستعد المريخ حاليًا لخوض معسكر إعداد مغلق في العاصمة الرواندية كيجالي ضمن تحضيراته للموسم الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.