رياضة

الحكم بالسجن عام على مشجع بسبب الإساءة العنصرية لإينياكي وليامز

الغاني إينياكي وليامز،
الغاني إينياكي وليامز، فيتو

حُكِمَ بالسجن لمدة عام على مشجع لنادي إسبانيول بسبب الإساءة العنصرية بحق مهاجم أتلتيك بيلباو الدولي الغاني إينياكي وليامز، خلال مباراة بين الفريقين عام 2020 في الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك من قبل محكمة في برشلونة.

إنجاز جديد في مكافحة العنصرية

واتُهِم المشجع بتوجيه إشارات وهتافات عنصرية بحق الغاني الذي يحمل أيضا الجنسية الإسبانية، خلال مباراة أقيمت في يناير 2020 على ملعب "أر سي دي ستاديوم" الخاص بإسبانيول.

ولن يمضي المشجع فترة الحكم في السجن استنادا إلى القوانين الإسبانية لأن الحكم الصادر بحقه أقل من عامين وليس لديه أي سوابق.

وغُرِم المشجع بمبلغ ألف يورو (1200 دولار) ومُنِع من دخول ملاعب كرة القدم 3 أعوام، وفق ما أفاد بيان المحكمة العليا في كاتالونيا.

كان مكتب المدعي العام الإسباني يسعى في البداية إلى الحكم عليه بالسجن لمدة عامين، لكنه وافق على التوصل إلى تسوية مع المتهم.

رابطة الدوري الإسباني تعلق علي مكافحة العنصرية

وعلقت رابطة الدوري الإسباني (لا ليجا) على الحكم في بيان جاء فيه: "يُمثل حكم اليوم إنجازا جديدا في مكافحة العنصرية في كرة القدم والقضاء على جميع أشكال العنف داخل الملاعب وخارجها".

وشهدت كرة القدم الإسبانية العديد من حوادث عنصرية خلال الأعوام الأخيرة.

