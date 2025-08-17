ننفرد بنشر خطاب أبو ريدة إلى وزير الرياضة بشأن غلق استاد القاهرة

استاد القاهرة، أرسل المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، خطابا رسميا إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، طالب خلاله بضرورة إغلاق الاستاد، ومنع خوض مباريات ببطولة الدوري المصري عليه خلال الفترة القادمة، من أجل الحفاظ على أرضية الملعب وصيانتها قبل مواجهة منتخب مصر أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026.

“فيتو” تنفرد بنشر خطاب هاني أبو ريدة إلى وزير الشباب والرياضة، حيث تضمن الخطاب بأنه في إطار متابعة مباريات الدوري العام على استاد القاهرة، لوحظ عدم كفاءة المسطح الأخضر للملعب.

وأضاف أبو ريدة في خطابه لوزير الرياضة: “وحيث أن المنتخب مقبل على مباراة هامة أمام إثيويبا في تصفيات كأس العالم يوم 5 سبتمبر المقبل، أكون شاكرا بالتوجيه نحو عدم إقامة أي مباريات على الاستاد وقيام المختصين بتكثيف أعمال الرعاية والصيانة للمسطح الأخضر لضمان ظهوره بالشكل الأمثل قبل معسكر المنتخب الذي ينطلق يوم 1 سبتمبر”.

وتواجه خمسة أندية بالدوري المصري الممتاز أزمة طاحنة خلال الفترة المقبلة بعد طلب اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، غلق استاد القاهرة الدولي وعدم استضافته لأي مباريات بـالدوري المصري.

أزمة خماسي الدوري المصري بسبب استاد القاهرة

والأندية الخمس الذين يخوضون مبارياتهم ببطولة الدوري الممتاز على استاد القاهرة هي: الأهلي والزمالك وزد إف سي والبنك الأهلي ومودرن سبورت.

ومن المنتظر أن تحدد رابطة الأندية ملاعب أخرى، تستضيف لقاءات الفرق الخمسة خلال الجولات الثلاث القادمة، والتي ستشهد إغلاق استاد القاهرة.

7 مباريات يستضيفها استاد القاهرة حتى التوقف الأول

ومن المفترض أن يستضيف استاد القاهرة سبع مباريات حتى موعد التوقف الأول:

مباراة مودرن سبورت والزمالك ومواجهة البنك الأهلي وكهرباء الإسماعيلية بالجولة الثالثة بالدوري المصري

ومباراة زد إف سي ووادي دجلة، وأيضا الزمالك وفاركو بالجولة الرابعة بالدوري

الأهلي وبيراميدز والبنك الأهلي وطلائع الجيش ومودرن سبورت وحرس الحدود في الجولة الخامسة بالدوري

وأقيمت حتى الآن جولتان من البطولة المحلية الأعرق، وتبقى ثلاث جولات حتى موعد التوقف الأول بالموسم الجديد.

أول توقف في الدوري الممتاز لموسم 2025 - 2026

كشف جدول مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2025 - 2026، عن أول توقف للمسابقة في نسختها الجديدة وسيكون في الفترة من 31 أغسطس، وهو موعد انتهاء الجولة الخامسة من المسابقة، ويستمر حتى يوم 12 سبتمبر، وهو موعد انطلاق مباريات الجولة السادسة، أي أن التوقف سيمتد لمدة 11 يوما.

سبب أول توقف للدوري الممتاز

التوقف الأول لمسابقة الدوري الممتاز في الحادي والثلاثين من أغسطس المقبل، سيكون من أجل منتخب مصر، الذي سيدخل معسكرا مغلقا في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر المقبل، ويتخلله مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو يومي 5 و9 سبتمبر في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

وتقام مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم وإثيوبيا في العاشرة مساء 5 سبتمبر المقبل في الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ترتيب مجموعة مصر بتصفيات المونديال

ويتصدر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن مجموعته التي تضم: بوركينا وسيراليون وإثيوبيا وغينيا بيساو وجيبوتي.

وجاء الترتيب كالتالي:

موعد التوقف الثاني لمسابقة الدوري الممتاز

كشف جدول مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2025 - 2026، عن التوقف الثاني للمسابقة في نسختها الجديدة، وسيكون في الفترة من 5 أكتوبر، وهو موعد انتهاء الجولة العاشرة من المسابقة، ويستمر حتى يوم 17 أكتوبر، وهو موعد انطلاق مباريات الجولة الحادية عشرة، أي أن التوقف سيمتد لمدة 12 يوما.

سبب التوقف الثاني للدوري الممتاز

التوقف الثاني لمسابقة الدوري الممتاز في الخامس من أكتوبر المقبل، سيكون من أجل منتخب مصر الوطني الذي سيدخل معسكرا مغلقا في الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر المقبل، ويتخلله مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو في الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

اتحاد الكرة يطالب بإغلاق استاد القاهرة

فيما تلقي مسئولو استاد القاهرة الدولي خطابا رسميا من المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، بضرورة إغلاق الاستاد، ومنع خوض مباريات ببطولة الدوري المصري عليه خلال الفترة القادمة.

وتضمن الخطاب أسباب إغلاق استاد القاهرة من أجل الحفاظ على أرضية الملعب وصيانتها قبل مواجهة منتخب مصر المرتقبة أمام إثيوبيا، والمقرر لها الشهر القادم ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

طاقم حكام مباراة مصر وإثيوبيا

يدير الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم وإثيوبيا المقرر لها العاشرة مساء 5 سبتمبر المقبل في الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

يعاون أبو نجيل كل من:

مساعد أول: سانتوس چيرسون ( أنجولا)

مساعد ثاني: زاكيلا سويلي (جنوب أفريقيا)

حكم رابع: إيوجيني مدلولي (جنوب أفريقيا)

وتقام مباراة منتخب مصر وإثيوبيا باستاد القاهرة الدولي.

ويتصدر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن مجموعته التي تضم بوركينا وسيراليون وإثيوبيا وغينيا بيساو وجيبوتي وجاء الترتيب كالتالي:

