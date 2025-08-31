شوبير: رسميا رحيل ريبيرو وجهازه المعاون عن تدريب الأهلي

أعلن الإعلامي أحمد شوبير لاعب الأهلي السابق، عن رحيل خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وجهازه المعاون رسميا، عن تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج.

وكتب شوبير عبر حسابه علي منصة فيسبوك:" ‏رسميا رحيل ريبيرو وجهازه المعاون".

المدرب الأقرب لتدريب الأهلي خلفا لريبيرو

وقال مصدر داخل الأهلي: إن عماد النحاس هو الأقرب في الوقت الحالي لتولي تدريب القلعة الحمراء خلفا لريبيرو.

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

