الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك وبيراميدز الأبرز، مواعيد مباريات اليوم في الكرة النسائية

الكرة النسائية، فيتو
الكرة النسائية، فيتو

تستأنف عصر اليوم الخميس مباريات الأسبوع الثالث من عمر دورى الكرة النسائية

وتقام جميع المباريات في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا، عدا مباراة مسار والبنك الأهلي التي تم تأجيلها إلى شهر نوفمبر المقبل.

مواعيد مباريات اليوم في الكرة النسائية

ويلتقى اليوم كل من الأهلي وفريق رع على ملعب الأخير فيما يستضيف إنبي نظيره اس اي كا.

ويحل الزمالك ضيفا علي فريق بيراميدز، ويواجه اتحاد بسيون نظيره المصري البورسعيدي، ويواجه بالم هيلز فريق المقاولون العرب، ويستضيف مودرن سبورت فريق زد، بينما يواجه وادي دجلة فريق الطيران.

وجاءت نتيجة مباريات الجولة الأولى في الكرة النسائية كالتالى 

وادي دجلة 6-2 المقاولون العرب

إنبي 5-0 زد

بيراميدز 1-0 الطيران

رع 1-3 مسار

الزمالك 0-0 إس إي كا

اتحاد بسيون 0-3 البنك الأهلي

بالم هيلز 0-3 الأهلي

مودرن سبورت 4-1 المصري

فيما كانت مباريات الجولة الثانية كالتالى

الأهلي  9 – 0 بسيون 

وادي دجلة 5 – 2 زد

المقاولون العرب 1 – 0 مودرن سبورت

 رع 0 – 0 البنك الأهلي

الطيران 0 – 0 إنبي 

إس أي كا 4 – 2 بيراميدز

المصري 3 – 1 بالم هيلز

مسار 3 – 0 الزمالك 

وكان مسار توج بلقب الدوري المصري للسيدات بالموسم الماضي (2024/2025)، وذلك بعد منافسة وصلت مع الأهلي إلى المراحل الأخيرة من المسابقة، وحقق الأهلي لقب كأس مصر، بعد أن تفوق أمام وادي دجلة في المباراة النهائية التي جمعت بينهما بهدف نظيف دون رد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكرة النسائية دورى الكرة النسائية مباريات اليوم في الكرة النسائية مواعيد مباريات اليوم في الكرة النسائية الأهلي الزمالك بيراميدز

مواد متعلقة

اتحاد الكرة ينظم ورشة عمل حول استراتيجية كرة القدم النسائية

حكام مباريات الجمعة في الجولة الثانية لدوري الكرة النسائية

الأكثر قراءة

إدمان الموبايل يقتل طفلة في عين شمس

ارتفاع كبير في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025

نص تحقيقات النيابة مع سارة خليفة بتهمة تهريب المخدرات.. المتهمة تورطت مع 27 شخصًا في تأسيس منظمة إجرامية لتصنيع السموم البيضاء.. وعقدت لقاءات خارج البلاد لتنفيذ أهداف التشكيل العصابي

التعليم: إطلاق منصة "كويرو" لتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي

وداعا للأربعينات باستثناء 3 محافظات، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

هذا العيار أقل من 4150 جنيها، الذهب يتراجع في بداية تعاملات الخميس 4-9-2025

تحذير من ارتفاع الأمواج بـ 5 شواطئ، تعرف عليها

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 5 أصناف منها الليمون وارتفاع الفلفل والباذنجان

خدمات

المزيد

هذا العيار أقل من 4150 جنيها، الذهب يتراجع في بداية تعاملات الخميس 4-9-2025

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 4-9-2025

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

أحدث أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

احذر الإفراط في تناولها.. السعرات الحرارية لكل 100 جرام بحلوى المولد النبوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية لحفظ الجنين وتسهيل الولادة في يوم مولد الرسول

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads