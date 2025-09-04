الزمالك وبيراميدز الأبرز، مواعيد مباريات اليوم في الكرة النسائية

تستأنف عصر اليوم الخميس مباريات الأسبوع الثالث من عمر دورى الكرة النسائية.

وتقام جميع المباريات في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا، عدا مباراة مسار والبنك الأهلي التي تم تأجيلها إلى شهر نوفمبر المقبل.

مواعيد مباريات اليوم في الكرة النسائية

ويلتقى اليوم كل من الأهلي وفريق رع على ملعب الأخير فيما يستضيف إنبي نظيره اس اي كا.

ويحل الزمالك ضيفا علي فريق بيراميدز، ويواجه اتحاد بسيون نظيره المصري البورسعيدي، ويواجه بالم هيلز فريق المقاولون العرب، ويستضيف مودرن سبورت فريق زد، بينما يواجه وادي دجلة فريق الطيران.

وجاءت نتيجة مباريات الجولة الأولى في الكرة النسائية كالتالى

وادي دجلة 6-2 المقاولون العرب

إنبي 5-0 زد

بيراميدز 1-0 الطيران

رع 1-3 مسار

الزمالك 0-0 إس إي كا

اتحاد بسيون 0-3 البنك الأهلي

بالم هيلز 0-3 الأهلي

مودرن سبورت 4-1 المصري

فيما كانت مباريات الجولة الثانية كالتالى

الأهلي 9 – 0 بسيون

وادي دجلة 5 – 2 زد

المقاولون العرب 1 – 0 مودرن سبورت

رع 0 – 0 البنك الأهلي

الطيران 0 – 0 إنبي

إس أي كا 4 – 2 بيراميدز

المصري 3 – 1 بالم هيلز

مسار 3 – 0 الزمالك

وكان مسار توج بلقب الدوري المصري للسيدات بالموسم الماضي (2024/2025)، وذلك بعد منافسة وصلت مع الأهلي إلى المراحل الأخيرة من المسابقة، وحقق الأهلي لقب كأس مصر، بعد أن تفوق أمام وادي دجلة في المباراة النهائية التي جمعت بينهما بهدف نظيف دون رد.

