ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لكأس العالم 2026؟

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

فرص تأهل منتخب مصر لكأس العالم

ويقترب منتخب مصر الأول لكرة القدم، من تحقيق حلم الصعود لنهائيات كأس العالم 2026، للمرة الأولى بعد الظهور الأخير في روسيا بنسخة 2018.

ويحسم منتخب مصر التأهل لنهائيات كأس العالم بصورة مباشرة، حال تحقيق الفوز في الجولتين المقبلتين أمام اثيوبيا وبوركينا فاسو.

أما في حال التعادل في لقاء والفوز في الأخر يتأجل الحسم للتوقف القادم، وفي حال لم ينجح المنتخب في حصد بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم في التوقف الجاري بسبب التعادل في لقاء والفوز بمثله أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو، سيكون في حاجة لحصد نقطتين خلال توقف أكتوبر، أمام جيبوتي وغينيا بيساو.

يذكر أن أي تعثر لمنتخب بوركينا، يحسم الأمر لصالح منتخب مصر.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مباراته الثانية يوم ٩ سبتمبر أمام منتخب بوركينا فاسو على استاد ٤ أغسطس ببوركينا فاسو.

واكتملت صفوف المنتخب بانضمام محمد صلاح لاعب ليفربول، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، إليه أمس الثلاثاء.

واحتفى الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري على مواقع التواصل الإجتماعي، بقائد منتخب مصر الوطني محمد صلاح بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي 2025 - 2026.

ونشر الحساب الرسمي لـاتحاد الكرة على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، صورا للممر الشرفي الذي أقامه زملاء اللاعب في المنتخب الوطني، الثلاثاء، على هامش مران الفريق باستاد السلام استعدادا لمواجهة إثيوبيا.

وكتب حساب اتحاد الكرة: “الأفضل حضر فـ وجب الاحتفال.. ممر شرفي من منتخب مصر للقائد محمد صلاح بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2024-2025”.

جوائز محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

رفع محمد صلاح رصيده من الجوائز الفردية مع نادي ليفربول الذي انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادمًا من روما الإيطالي إلى 104 جوائز فردية.

قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

ضمت قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: رامي ربيعة - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر - مهند لاشين - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح.

الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل

