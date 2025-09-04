المصري يبدأ استعداداته لموقعة الزمالك بمعسكر بورفؤاد

مباراة الزمالك والمصري، يستأنف الفريق الأول للنادي المصري تدريباته على ملعب الأكاديمية العربية البحرية ببورفؤاد اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الزمالك.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

ويلتقي فريقا الزمالك والمصري في الثامنة مساء السبت الموافق الثالث عشر من سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

برنامج المصري قبل مواجهة الزمالك

وضع التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي برنامجا للفريق خلال فترة التوقف الحالية للدوري استعدادا لمواجهة الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستأنف الفريق الأول للنادي المصري تدريبات على ملعب الأكاديمية العربية البحرية ببورفؤاد بمعسكر مدته 4 أيام عقب العودة من الراحة اليوم الخميس ثم يغادر إلى أحد فنادق القاهرة للدخول في معسكر مغلق لمدة يومين يتدرب خلاله بملعب فندق الإقامة.

ويتوجه الفريق البورسعيدي إلى الإسكندرية ليدخل معسكرا مغلقا لمدة يومين قبل مواجهة الزمالك.

وقرر نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبي الفريق راحة سلبية لثلاثة أيام عقب الفوز علي كهرباء الإسماعيلية

مباراة الزمالك ضد المصري

وفاز المصري علي نظيره فريق كهرباء الإسماعيلية برباعية نظيفة بالجولة الخامسة بالدوري المصري ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد للنقطة الحادية عشر في صدارة جدول الترتيب.

ثنائي المصري ضمن قائمة منتخب مصر استعدادًا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

ويشارك ثنائي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أحمد عيد وخالد صبحي بمعسكر منتخب مصر الحالي والذي يخوض خلاله الفريق مباراتيه أمام منتخبي إثيوبيا وبوركينا فاسو بالجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم والمقرر إقامتهما يومي الخامس والتاسع من سبتمبر المقبل على ستاد القاهرة الدولي وملعب الرابع من أغسطس بالعاصمة البوركينابية واجادوجو على الترتيب.

ثلاثي المصري ضمن قائمة منتخب مصر الثاني استعدادًا لكأس العرب

ويشارك ثلاثي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، الحارس عصام ثروت وزميليه عمر الساعي وميدو جابر خلال معسكر منتخب مصر الثاني والذي يخوض فيه الفريق مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب المغرب استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب.

