محترف وحيد، منتخب إثيوبيا يواجه مصر بالبدلاء في تصفيات كأس العالم

منتخب إثيوبيا
منتخب إثيوبيا

تصفيات كأس العالم، يستعد منتخب مصر لمواجهة قوية أمام نظيره المنتخب الإثيوبي، الجمعة المقبل، في مباراة تقام على ملعب القاهرة ضمن الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وبحسب موقع ethiopian reporter، فإن ميساي تيفيري مدرب منتخب إثيوبيا ينوي إشراك البدلاء في المباريات المقبلة بتصفيات كأس العالم، بدءًا من مواجهة منتخب مصر، بهدف صناعة جيل إثيوبي جديد، خاصة بعد فقدان منتخب إثيوبيا فرصة المنافسة على التأهل.

وشهدت قائمة منتخب إثيوبيا أمام مصر انضمام 25 لاعبًا محليًا، من بينهم 7 لاعبين من نادي التأمين، بطل الدوري المحلي.واختار تيفيري ضم لاعب وحيد محترف خارج الدوري الإثيوبي، هو صانع الألعاب كنان ماركنيه المحترف منذ الموسم الماضي 2024-2025 في الدوري الليبي، بنادي شباب الغار.

 

 

 

قائمة منتخب إثيوبيا أمام مصر في تصفيات كأس العالم

وتضم قائمة منتخب إثيوبيا أمام مصر في تصفيات كأس العالم: 

حراسة المرمى: أبو بكر نوري، بينيام جيناتو، فريو جيتاهون- 

خط الدفاع: أسرات تونجو، يارد كاساي، رمضان يوسف، سليمان أحمد، أحمد رشيد، رامكيل جيمس، نجاتو جيبريسيلاسي، يارد بايه، ووما ديبيبي.

الوسط: هابتامو تيكيستي، بركيت وولد، حيدر شريفة، عبد الكريم وركو، بنيامين بيلاي، كنعان ماركنيه، ويسين جيشكجن

الهجوم: تشيرنيت جوجسا، بركيت ديستا، كيتيكا جمال، دورا هوتيسا، أحمد حسينن محمد أبيرا، بنيام أيتون

 

موعد مباراة مصر أمام إثيوبيا  في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا الجمعة المقبل 5 سبتمبر باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، فيما تقام مباراته الثانية أمام بوركينا فاسو يوم 9 من الشهر نفسه في الجولة الثامنة من التصفيات.

وتنطلق مباراة مصر وإثيوبيا في تمام الساعة العاشرة مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا

وتنقل مباراة مصر وإثيوبيا على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، كما تنقلها قناة أون سبورت على التردد الأرضي.

 

منتخب مصر كامل العدد بانضمام صلاح ومرموش

واكتملت صفوف منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، أمس الثلاثاء، بإنضمام الثنائي المحترف لمعسكر الفراعنة وهما، محمد صلاح لاعب ليفربول وعمر مرموش جناح مانشستر سيتي استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك. 

منتخب إثيوبيا
منتخب إثيوبيا، فيتو

 

قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

وضمت قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر، التي أعلنها حسام حسن، مساء  الأحد، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: رامي ربيعة - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا

الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر - مهند لاشين - أحمد سيد  زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - 

الهجوم: محمد صلاح - مصطفي محمد - أسامة فيصل

