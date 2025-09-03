الأربعاء 03 سبتمبر 2025
أحمد حسن يهاجم شوبير: ركز في شغلك وبطل فتن ووفر نصايحك لحاجة تانية

أحمد حسن قائد منتخب
أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق، فيتو

وجه أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق رسالة نارية إلى الإعلامي أحمد شوبير، بسبب انتقاد الأخير له وزميله الحارس الدولي عصام الحضري. 

ونشر أحمد حسن الصقر عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” ردًّا ناريًّا على أحمد شوبير جاء مضمونه كالتالي:

رد أحمد حسن على أحمد شوبير

قال أحمد حسن في رسالته النارية إلى أحمد شوبير: "الكابتن شوبير طالع يدينا نصيحة على الهواء وردي هيكون هنا على الهواء.. لو حابب تتطوع بنصيحة فأكيد رقم تليفوني معاك وكمان أرقام السادة المحترمين في اتحاد الكرة المصري ولو كانت النصيحة صادقة ولوجه الله أكيد نتقبلها ونشكرك كمان.. لكن طالما الكلام على الهواء فالرد هيكون على شوبير هنا على الهواء".

رسالة أحمد حسن، فيتو
رسالة أحمد حسن، فيتو

وأضاف: “لمعلوماتك أنا أعمل مديرًا لمنتخب مصر المشارك في البطولة العربية (بتكليف ومتطوعًا دون أجر) في محاولة لرد جزء للمكان الذي صنع اسمي وتاريخي كلاعب أنهى مسيرته بلقب عميد لاعبي العالم أما بالنسبة لقصة هزاري أنا وعصام الحضري في القصة دي فهو أمر معتاد من سنين والجميع يراه ويشاهده ولم نراك يا كابتن يا كبير يوما تنصح أو تعترض ولكن طبعًا كلنا فاهمين دفاعك بقوة واستماتة واعتراضك ليه!!”.

وتابع: "كابتن اهدا شوية ونصيحتي ليك ركز في شغلك انت بس ووفر نصايحك لحاجة تانية علشان الموضوع مش مستحمل فتن وخناقات جديدة وكفاية اللي بنشوفه وبيحصل كل يوم وأنت سيد العارفين".

أحمد شوبير، فيتو
أحمد شوبير، فيتو

ماذا حصل من أحمد شوبير تجاه أحمد حسن والحضري؟

جدير بالذكر أن الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامجه التليفزيوني، طالب مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، بضرورة التدخل من أجل وقف محاولات التقليل والسخرية المستمرة بحق حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول.

جاء ذلك بعد مقطع الفيديو الذي نشره عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، مدرب الحراس الحالي لمنتخب مصر الثاني، عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذي ظهر خلاله رفقة أحمد حسن، لاعب وسط منتخب مصر السابق، والذي قال خلاله الحضري: «بتمرن دلوقتي مع العميد الأصلي»، ملمحًا للمقارنة بين حسام حسن، وأحمد حسن، عميدي العالم السابقين.

