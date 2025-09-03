حسام حسن يستقر على رباعي الدفاع في تشكيلة منتخب مصر أمام إثيوبيا

استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على رباعي خط الدفاع، في التشكيلة الأساسية للفراعنة التي ينوي الاعتماد عليها في مواجهة إثيوبيا، المحدد لها مساء الجمعة المقبل، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

رباعي خط الدفاع في تشكيلة مصر أمام إثيوبيا

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن حسام حسن قرر الدفع بالرباعي محمد هاني كظهير أيمن ومحمد حمدي كظهير أيسر، وكل من رامي ربيعة وحسام عبد المجيد في قلب الدفاع.

كما استقر حسام حسن على الدفع بالحارس محمد الشناوي أساسيا في تشكيل الفراعنة.

رامي ربيعة، فيتو

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مباراته أمام إثيوبيا يوم الجمعة المقبل 5 سبتمبر أمام منتخب إثيوبيا على استاد القاهرة.

واكتملت صفوف منتخب بانضمام محمد صلاح لاعب ليفربول، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، امس الثلاثاء.

حسام عبد المجيد، فيتو

حساب اتحاد الكرة يحتفي بمحمد صلاح

واحتفى الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري على مواقع التواصل الإجتماعي، بقائد منتخب مصر الوطني محمد صلاح بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي 2025 - 2026.

ونشر الحساب الرسمي لـ اتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورا للممر الشرفي الذي أقامه زملاء اللاعب في المنتخب الوطني، على هامش مران الفريق باستاد السلام استعدادا لمواجهة إثيوبيا.

وكتب حساب اتحاد الكرة: “الأفضل حضر فـ وجب الاحتفال.. ممر شرفي من منتخب مصر للقائد محمد صلاح بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2024-2025”.

