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رياضة

الحضري يكشف سبب تألق الشناوي في مونديال الأندية

محمد الشناوي، فيتو
محمد الشناوي، فيتو

الأهلي، أشار عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق إلى أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي قدم مباريات جيدة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال الحضري في تصريحات تليفزيونية اليوم إن "الأهلي ظهر بشكل جيد للغاية في الشوط الأول أمام إنتر ميامي، وكان من الممكن أن يكسب 4 أو 5، وركلة الجزاء دي ضربة حظ".

بالميراس عمل حساب للأهلي

وتابع: "بالميراس عمل حساب للأهلي، والأهلي قدم شوطا جيدا للغاية، وظهر بمستوى جيد على قدر الإمكانيات، وهناك فارق في السرعات بكل تأكيد وهذا أمر طبيعي".

مصطفى شوبير، فيتو
مصطفى شوبير، فيتو

سبب تألق الشناوي

وأضاف: "الشناوي قدم مباراتين على أعلى مستوى، خاصة مباراة إنتر ميامي، وجاهزية مصطفى شوبير جزء من تألق الشناوي".

وأكد الحضري أن وجود مصطفى شوبير هو السبب والدافع لتألق الشناوي وظهوره بمظهر جيد.

واختتم الحضري حديثه قائلا:"تقييمي للشناوي في المباراتين 10 من 10، وقدم مستوى متميز".

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الأهلي النادي الأهلي محمد الشناوي عصام الحضري مصطفي شوبير كأس العالم للأندية

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