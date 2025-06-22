الحضري يكشف سبب تألق الشناوي في مونديال الأندية

الأهلي، أشار عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق إلى أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي قدم مباريات جيدة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال الحضري في تصريحات تليفزيونية اليوم إن "الأهلي ظهر بشكل جيد للغاية في الشوط الأول أمام إنتر ميامي، وكان من الممكن أن يكسب 4 أو 5، وركلة الجزاء دي ضربة حظ".

بالميراس عمل حساب للأهلي

وتابع: "بالميراس عمل حساب للأهلي، والأهلي قدم شوطا جيدا للغاية، وظهر بمستوى جيد على قدر الإمكانيات، وهناك فارق في السرعات بكل تأكيد وهذا أمر طبيعي".

مصطفى شوبير، فيتو

سبب تألق الشناوي

وأضاف: "الشناوي قدم مباراتين على أعلى مستوى، خاصة مباراة إنتر ميامي، وجاهزية مصطفى شوبير جزء من تألق الشناوي".

وأكد الحضري أن وجود مصطفى شوبير هو السبب والدافع لتألق الشناوي وظهوره بمظهر جيد.

واختتم الحضري حديثه قائلا:"تقييمي للشناوي في المباراتين 10 من 10، وقدم مستوى متميز".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.