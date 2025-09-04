"لن أشارك فيما يحاولون بيعه للناس"، مدرب الولايات المتحدة يفتح النار على برشلونة

أطلق ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني الحالي لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية والسابق لإسبانيول تصريحات مثيرة للجدل صدمت الكثيرين.



وقال المدرب الأرجنتيني خلال مقابلة مع الإعلامي جوزيب بيدريرول في برنامج "Chiringuito "الإسباني الشهير: “أعتقد أن إسبانيول نادٍ أكثر استقلالية وأكثر كتالونية من برشلونة، أقول هذا دون أن أريد إهانة أحد، لكن دائمًا حاولت شرح وجهة نظري”.



وأضاف: “يقولون إن برشلونة أكثر من مجرد نادٍ لكن ماذا يعني ذلك؟ هل يجب أن نغرس في الأطفال أفكارًا معينة؟ أعتقد أن البارسا يخطئ في هذا الأمر”.



وزاد: "كل فريق له ثقافته الخاصة، والبارسا نادٍ عظيم، لكنني لا أشارك ما يحاولون بيعه للناس".

لا افكر مطلقًا في تدريب برشلونة



كما أعاد بوكيتينو التأكيد على موقفه التاريخي من برشلونة قائلًا: "الجملة التي قلتها سابقًا ما زالت صالحة: أفضل العودة إلى مزرعتي في الأرجنتين والعمل هناك قبل أن أدرب البارسا".

وواصل: "هويتي وانتمائي لإسبانيول كاملان. كثيرون يقولون إنك قد تغير رأيك إذا عرض عليك البارسا تدريبه، لكنني أؤكد: لن أدرب برشلونة أبدًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.