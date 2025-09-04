الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

"لن أشارك فيما يحاولون بيعه للناس"، مدرب الولايات المتحدة يفتح النار على برشلونة

ماوريسيو بوكيتينو،
ماوريسيو بوكيتينو، فيتو

أطلق ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني الحالي لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية والسابق لإسبانيول تصريحات مثيرة للجدل صدمت الكثيرين.
 

وقال المدرب الأرجنتيني خلال مقابلة مع الإعلامي جوزيب بيدريرول في برنامج "Chiringuito "الإسباني الشهير: “أعتقد أن إسبانيول نادٍ أكثر استقلالية وأكثر كتالونية من برشلونة، أقول هذا دون أن أريد إهانة أحد، لكن دائمًا حاولت شرح وجهة نظري”.


وأضاف: “يقولون إن برشلونة أكثر من مجرد نادٍ لكن ماذا يعني ذلك؟ هل يجب أن نغرس في الأطفال أفكارًا معينة؟ أعتقد أن البارسا يخطئ في هذا الأمر”.


وزاد: "كل فريق له ثقافته الخاصة، والبارسا نادٍ عظيم، لكنني لا أشارك ما يحاولون بيعه للناس".

 لا افكر مطلقًا في تدريب برشلونة
 

كما أعاد بوكيتينو التأكيد على موقفه التاريخي من برشلونة قائلًا: "الجملة التي قلتها سابقًا ما زالت صالحة: أفضل العودة إلى مزرعتي في الأرجنتين والعمل هناك قبل أن أدرب البارسا".

وواصل: "هويتي وانتمائي لإسبانيول كاملان. كثيرون يقولون إنك قد تغير رأيك إذا عرض عليك البارسا تدريبه، لكنني أؤكد: لن أدرب برشلونة أبدًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ماوريسيو بوكيتينو منتخب الولايات المتحدة الأمريكية برشلونة إسبانيول لبارسا المدرب الأرجنتيني

مواد متعلقة

الصفقات الجديدة تتصدر قائمة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

الطريق إلى المونديال.. منتخب مصر يستعد لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.. اكتمال الصفوف بانضمام صلاح ومرموش.. وودية في أمريكا استعدادًا للفراعنة

أتليتكو مدريد يسقط في فخ الهزيمة أمام إسبانيول 1/2 في الدوري الإسباني

الأكثر قراءة

إدمان الموبايل يقتل طفلة في عين شمس

الصحة تغلق مستشفى "العائلة" بمدينة نصر

ارتفاع كبير في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025

لطلاب الدبلومات الفنية، خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

انفجار جسم غامض في سماء السعودية يثير الرعب، والنشطاء: مذنب اقتراب يوم القيامة (فيديو)

5 مزايا للكارت الجديد لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

نص تحقيقات النيابة مع سارة خليفة بتهمة تهريب المخدرات.. المتهمة تورطت مع 27 شخصًا في تأسيس منظمة إجرامية لتصنيع السموم البيضاء.. وعقدت لقاءات خارج البلاد لتنفيذ أهداف التشكيل العصابي

قرار عاجل من النيابة ضد أجنبي يسرق السيارات بطريقة مثيرة في أكتوبر

خدمات

المزيد

هذا العيار أقل من 4150 جنيها، الذهب يتراجع في بداية تعاملات الخميس 4-9-2025

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 4-9-2025

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

أحدث أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية لحفظ الجنين وتسهيل الولادة في يوم مولد الرسول

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads