أول تعليق من إيزاك بعد انضمامه رسميا لليفربول (فيديو)

كشف السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد، عن سبب اختياره الانضمام لفريق ليفربول الإنجليزي، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة تعد الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز؛ إذ بلغت قيمتها 130 مليون جنيه إسترليني.

وقال ايزاك في مقابلة صحفية: “إن ليفربول فريق كبير ولدي الكثير من مشاعر الفخر، وليفربول هو المكان الأمثل لتطوير موهبتي”.

وأكد بأنه هذا تحديث جديد ويتطلع إلى رؤية جماهير ليفربول.

أرقام ايزاك مع نيوكاسل

خاض إيزاك مع نيوكاسل 109 مباراة استطاع خلالها تسجيل 62 هدف وصنع 11 ليشارك في إجمالي 73 مساهمة تهديفية.

كما أحرز مع المنتخب الوطني 9 أهداف من أصل 52 مباراة ودية.

بدأ إيزاك حياته الكروية مع نادي أيك السويدي، ثم انتقل إلى صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني، ولعب معه 13 مباراة، سجل هدف وصنع آخر، ثم أعير إلى نادي وليام الثاني الهولندي.

خاض مع نادي وليام الثاني الهولندي 18 مباراة، سجل خلالها 14 هدفا وصنع 7 آخرين، ثم عاد من الإعارة لدورتموند، قبل أن يبيعه إلى ريال سوسيداد الإسباني، ليخوض مع الفريق 132 مباراة، ويسجل 44 هدفا ويصنع 8 أهداف.

حصل المهاجم السويدي على كأس ألمانيا مرة واحدة مع بروسيا دورتموند، وكأس الدوري الإنجليزي مرة واحدة مع نيوكاسل، وكأس إسبانيا مرة واحدة مع ريال سوسيداد.

ما هو البند المثير في صفقة انتقال إيزاك إلى ليفربول؟

لم تتوقف صفقة ألكسندر إيزاك بين ليفربول ونيوكاسل عند الرقم الضخم البالغ 130 مليون استرليني، بل شملت بندا غير معتاد في سوق الانتقالات يُعرف باسم “مدفوعات التضامن”.

ووفقا للتقارير، فإن ليفربول سيدفع فعليًا 125 مليون استرليني لنيوكاسل، بينما تُخصص 5 ملايين استرليني كـ"مدفوعات تضامن"، ونظرًا لندرة استخدام هذا المصطلح في صفقات الانتقالات، فإن ذلك خلق حالة من الجدل بين مشجعي كرة القدم.

ووفقا لموقع "Liverpool.com" المختص بأخبار ليفربول، فإن المكافأة التضامنية البالغة 5 ملايين جنيه استرليني، تكون مخصصة للأندية التي أسهمت في تطور المهاجم السويدي بين سن 12 و23 عامًا.

وتشمل تلك القائمة نادي أيك سولنا في موطنه السويد، وبروسيا دورتموند وريال سوسيداد الذي انتقل منه لنيوكاسل.

ومن المقرر أن يحصل كل نادٍ على مبلغ رمزي كجزء من صفقة انتقال إيزاك، ومن المرجح أن يستفيد نيوكاسل نفسه من هذه المبالغ التضامنية، نظرًًا لأن المهاجم السويدي كان يبلغ من العمر 22 عامًا عندما انتقل إلى ملعب "سانت جيمس بارك" في صيف 2022.

ووفقًا للتقرير، فإن مبلغ الـ5 ملايين جنيه استرليني الإضافي يأتي من مكافأة كان يفترض أن يحصل عليها اللاعب من نيوكاسل، لكنه فضّل التنازل عنها لتسريع انتقاله إلى ليفربول قبل غلق نافذة الميركاتو.

وتعد صفقة ألكسندر إيزاك الثانية التي يكسر فيها ليفربول الرقم القياسي في سوق الانتقالات، بعد صفقة فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن مقابل 116 مليون جنيه استرليني، بحساب الإضافات والحوافز.

