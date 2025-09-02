الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رسالة مؤثرة، مانشستر سيتي يودع إيدرسون بعد الرحيل إلى فنربخشة (فيديو)

ايدرسون،فيتو
ايدرسون،فيتو

أعلن فريق مانشستر سيتي عن رحيل حارس مرماه إيدرسون إلى فريق فنربخشة التركي في أواخر فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وقال مانشستر سيتي في بيان رسمي: غادر إيدرسون الفريق بعد ثماني سنوات مليئة بالألقاب في ملعب الاتحاد، حيث يعد حارس المرمى البرازيلي أحد أنجح اللاعبين في تاريخ النادي، حيث فاز بـ18 لقبًا كبيرًا تحت قيادة بيب جوارديولا.

 

 

وأضاف البيان: تشمل هذه الحصيلة ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أربع مرات، والدرع الخيرية ثلاث مرات، وأول لقب لنا على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية. وشارك في 372 مباراة في جميع المسابقات باعتباره الخيار الأول لجوارديولا في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

واختتم  مانشستر سيتي بيانه: الآن، وهو في الحادية والثلاثين من عمره، غادر اللاعب مانشستر سيتي للانضمام إلى نادي فنربخشة التركي، بشرط الحصول على الموافقة الدولية.

وانضم ايدرسون لفنربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ايدرسون الاتحاد الإنجليزي الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز بيب جوارديولا بيب جوارديول كاس رابطة الاندية الانجليزية المحترفة كاس رابطة الاندية كأس العالم للأندية كاس السوبر الاوروبي مانشستر سيتي نادي فنربخشة التركي نادي فنربخشة

مواد متعلقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات المونديال

تين هانج يشن هجومًا على باير ليفركوزن وتشافي يصدم إدارة الفريق الألماني

حقيقة تفكير الأهلي في التعاقد مع تيري هنري لتولي قيادة الفريق

ماذا بعد رحيل ريبيرو؟.. الأهلي يصر على الخواجة ويستبعد البدري.. ترشيح تيري هنري.. ومدرب الزمالك السابق يلقى قبول الخطيب

صلاح ومرموش ينتظمان في تدريبات منتخب مصر اليوم

تتضمن تسجيل هدف، أرقام مذهلة لحارس مانشستر يونايتد الجديد سين لامينز (فيديو)

الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي، ماذا قدم إيزاك مع نيوكاسل يونايتد؟

أحمد الكاس يعلن تشكيل منتخب الناشئين أمام العراق ببطولة كأس الخليج

الأكثر قراءة

لف وارجع تاني، الخطيب يستقر على عودة منصب مدير الكرة في الأهلي

أخرج 50 مليون مواطن من الدعم، خبير يكشف خطأ وزير المالية أثناء اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة

أخبار مصر: مفاجأة قد تغير مصير قضية إبراهيم شيكا، مصرع أمين شرطة حاول إنقاذ راكب بالمترو، كارثة تدفن سكان قريتين تحت الأرض

اعترافات مثيرة، إخواني يكشف للنيابة استخدام لعبة "بابجي" لتجنيد الشباب والأطفال

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

سيناريو حمزة علاء يتكرر، نجم الأهلي يصدم مجلس الخطيب ويرفض التجديد (فيديو)

حقيقة تفكير الأهلي في التعاقد مع تيري هنري لتولي قيادة الفريق

زلزال بقوة 4 درجات يضرب مدينة عربية

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

سعر السمك اليوم، انخفاض قياسي في 3 أصناف منها البوري وارتفاع الجمبري والمكرونة

قانون العمل الجديد، حالات يعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه

المزيد

انفوجراف

بنسبة نجاح 89.88%.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الميت للحي في المنام وعلاقته بالضغوط النفسية والاجتماعية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads