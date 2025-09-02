رسالة مؤثرة، مانشستر سيتي يودع إيدرسون بعد الرحيل إلى فنربخشة (فيديو)

أعلن فريق مانشستر سيتي عن رحيل حارس مرماه إيدرسون إلى فريق فنربخشة التركي في أواخر فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وقال مانشستر سيتي في بيان رسمي: غادر إيدرسون الفريق بعد ثماني سنوات مليئة بالألقاب في ملعب الاتحاد، حيث يعد حارس المرمى البرازيلي أحد أنجح اللاعبين في تاريخ النادي، حيث فاز بـ18 لقبًا كبيرًا تحت قيادة بيب جوارديولا.

وأضاف البيان: تشمل هذه الحصيلة ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أربع مرات، والدرع الخيرية ثلاث مرات، وأول لقب لنا على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية. وشارك في 372 مباراة في جميع المسابقات باعتباره الخيار الأول لجوارديولا في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

واختتم مانشستر سيتي بيانه: الآن، وهو في الحادية والثلاثين من عمره، غادر اللاعب مانشستر سيتي للانضمام إلى نادي فنربخشة التركي، بشرط الحصول على الموافقة الدولية.

وانضم ايدرسون لفنربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

