الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
رياضة

رغم العرض الخيالي، فيرنانديز يصدم الهلال السعودي

برونو فيرنانديز،فيتو
برونو فيرنانديز،فيتو

كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال قدم عرضا لضم برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكتبت صحيفة ذا أثليتيك أن الهلال السعودي عرض 50 مليون يورو شاملة المكافآت كراتب سنوي لـ برونو فيرنانديز لكن رفض اللاعب ذلك.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب  البرتغالي برونو فيرنانديز، أغلق ملف المفاوضات السعودية، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت  أن بونو فيرنانديز قرر البقاء في مانشستر يونايتد الإنجليزي وعدم الانتقال إلى الدوري السعودي.

وتفاوض الاتحاد السعودي على مدار الأيام الماضية  أيضا مع برونو من أجل التعاقد معه قبل نهاية "الميركاتو"، ومن قبله الهلال والذي طلب ضم النجم البرتغالي قبل انطلاق مونديال الأندية في يونيو الماضي.

