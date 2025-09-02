امتلأت شوارع إسبانيا، استقبال حافل لأنتوني ماثيوس بريال بيتيس (فيديو)

تجمع عدد كبير من جماهير نادي ريال بيتيس الإسباني، لاستقبال البرازيلي أنتوني ماثيوس دوس سانتوس بعد إعلان النادي التعاقد مع اللاعب بعقد يمتد حتى صيف عام 2030.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتجمع جماهيري كبير في شوارع مدينة تريانا الإسبانية لاستقبال البرازيلي أنتوني.

🇧🇷💚 Antony desata la locura en las calles de Triana en el día de su presentación



📹 @RealBetis pic.twitter.com/bpjrK0UmJS — MARCA (@marca) September 2, 2025



ويعود أنتوني (24 عامًا)، المولود في ساو باولو عام 2000، إلى الفريق الأندلسي بعد أن دافع عن ألوانه الموسم الماضي على سبيل الإعارة، حيث قدم مستويات لافتة أسهمت في تأهل بيتيس إلى المنافسات الأوروبية وبلوغه نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وخلال تلك الفترة، شارك الدولي البرازيلي في 26 مباراة أحرز خلالها 9 أهداف وصنع 6 أخرى، ما جعله أحد أبرز عناصر الفريق تحت قيادة المدرب مانويل بيليجريني.

وكان أنتوني قد بدأ مسيرته الكروية مع ساو باولو قبل انتقاله إلى أوروبا عبر بوابة أياكس الهولندي، ثم انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف 2022، وعلى الصعيد الدولي، شارك مع المنتخب البرازيلي في كأس العالم 2022، كما تُوّج بالميدالية الذهبية الأولمبية في طوكيو 2021.

