الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

امتلأت شوارع إسبانيا، استقبال حافل لأنتوني ماثيوس بريال بيتيس (فيديو)

انتوني ماثيوس،فيتو
انتوني ماثيوس،فيتو

تجمع عدد كبير من جماهير نادي ريال بيتيس الإسباني، لاستقبال البرازيلي أنتوني ماثيوس دوس سانتوس بعد إعلان النادي التعاقد مع اللاعب بعقد يمتد حتى صيف عام 2030.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتجمع جماهيري كبير في شوارع مدينة تريانا الإسبانية لاستقبال البرازيلي أنتوني.

 


ويعود أنتوني (24 عامًا)، المولود في ساو باولو عام 2000، إلى الفريق الأندلسي بعد أن دافع عن ألوانه الموسم الماضي على سبيل الإعارة، حيث قدم مستويات لافتة أسهمت في تأهل بيتيس إلى المنافسات الأوروبية وبلوغه نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وخلال تلك الفترة، شارك الدولي البرازيلي في 26 مباراة أحرز خلالها 9 أهداف وصنع 6 أخرى، ما جعله أحد أبرز عناصر الفريق تحت قيادة المدرب مانويل بيليجريني.

وكان أنتوني قد بدأ مسيرته الكروية مع ساو باولو قبل انتقاله إلى أوروبا عبر بوابة أياكس الهولندي، ثم انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف 2022، وعلى الصعيد الدولي، شارك مع المنتخب البرازيلي في كأس العالم 2022، كما تُوّج بالميدالية الذهبية الأولمبية في طوكيو 2021.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريال بيتيس أنتوني ماثيوس المنتخب البرازيلي ريال بيتيس الاسباني نادي ريال بيتيس نادي ريال بيتيس الاسباني

مواد متعلقة

شاهد، استعدادات منتخب ألمانيا لمباراتي سلوفاكيا وأيرلندا الشمالية بتصفيات المونديال

مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع دوناروما

رغم العرض الخيالي، فيرنانديز يصدم الهلال السعودي

أكثر حارس صنع أهدافا بالبريميرليج، مسيرة ذهبية لـ إيدرسون مع السيتي (فيديو)

مانشستر سيتي يمنح الضوء الأخضر لرحيل جوندوجان

رسالة مؤثرة، مانشستر سيتي يودع إيدرسون بعد الرحيل إلى فنربخشة (فيديو)

بعد انتقاله لليفربول، جماهير نيوكاسل تتهم مهاجم الفريق بالخيانة (صور)

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات المونديال

الأكثر قراءة

غموض حول طائرة لندن المتجهة لشرم الشيخ يثير الرعب، والنشطاء يتخوفون من وباء يحمله الركاب (فيديو)

بالأسماء، المرشحون لمنصب مدير الكرة بالأهلي

معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في سيدي جابر

لف وارجع تاني، الخطيب يستقر على عودة منصب مدير الكرة في الأهلي

خبير يكشف تفاصيل جديدة فى كلمة وزير المالية أثناء اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

صفقات الزمالك “فشنك”، ونجاح محدود لـ ألفينا وشيكو بانزا

قرار جديد في الأهلي قبل التعاقد مع خليفة ريبيرو

خدمات

المزيد

أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

المزيد

انفوجراف

بنسبة نجاح 89.88%.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلِد الهُدى (الحلقة العاشرة)، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

الدفاع عن الحق ونصرة المظلوم أبرزها، الدروس المستفادة من الاحتفال بذكرى المولد النبوي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads