أكثر حارس صنع أهدافا بالبريميرليج، مسيرة ذهبية لـ إيدرسون مع السيتي (فيديو)

أعلن فريق مانشستر سيتي عن رحيل حارس مرماه إيدرسون إلى فريق فنربخشة التركي في أواخر فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تميز إيدرسون بقدرته الاستثنائية على تمرير الكرات بدقة عالية، مما مكنه من صنع الأهداف لزملائه.

وأكدت الصفحة الرسمية لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الإنجاز، حيث نشرت مقطع فيديو لبعض تمريراته الحاسمة مع مانشستر سيتي.

وعلقت الرابطة أن إيدرسون قدم 7 تمريرات حاسمة (أسيست) في الدوري الإنجليزي، وهو رقم قياسي غير مسبوق لحارس مرمى في تاريخ الدوري الإنجليزي.



• المباريات: 372 مباراة

• الكلين شيت: 168

• البطولات: 18

• الجوائز الفردية: 12

القاب إيدرسون مع مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي الممتاز (6 مرات)

كأس الاتحاد الإنجليزي (مرتين)

كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (4 مرات)

الدرع الخيرية (3 مرات)

دوري أبطال أوروبا (مرة واحدة)

كأس السوبر الأوروبي (مرة واحدة)

كأس العالم للأندية (مرة واحدة)

⚠️🚨 عــــاجــل ورســــمـــيًــا |



– أعلن مانشستر سيتي عن رحيل إيدرسون عن الفريق.

pic.twitter.com/jqPE97pzTv — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) September 2, 2025



وقال مانشستر سيتي في بيان رسمي: غادر إيديرسون الفريق بعد ثماني سنوات مليئة بالألقاب في ملعب الاتحاد، حيث يعد حارس المرمى البرازيلي أحد أنجح اللاعبين في تاريخ النادي، حيث فاز بـ18 لقبًا كبيرًا تحت قيادة بيب جوارديولا.

وأضاف: تشمل هذه الحصيلة ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أربع مرات، والدرع الخيرية ثلاث مرات، وأول لقب لنا على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية. وشارك في 372 مباراة في جميع المسابقات باعتباره الخيار الأول لجوارديولا في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

واختتم: والآن، وهو في الحادية والثلاثين من عمره، غادر اللاعب مانشستر سيتي للانضمام إلى نادي فنربخشة التركي، بشرط الحصول على الموافقة الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.