الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أكثر حارس صنع أهدافا بالبريميرليج، مسيرة ذهبية لـ إيدرسون مع السيتي (فيديو)

ايدرسون،فيتو
ايدرسون،فيتو

أعلن فريق مانشستر سيتي عن رحيل حارس مرماه إيدرسون إلى فريق فنربخشة التركي في أواخر فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

تميز إيدرسون بقدرته الاستثنائية على تمرير الكرات بدقة عالية، مما مكنه من صنع الأهداف لزملائه.

 وأكدت الصفحة الرسمية لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الإنجاز، حيث نشرت مقطع فيديو لبعض تمريراته الحاسمة مع مانشستر سيتي.

وعلقت الرابطة أن إيدرسون قدم 7 تمريرات حاسمة (أسيست) في الدوري الإنجليزي، وهو رقم قياسي غير مسبوق لحارس مرمى في تاريخ الدوري الإنجليزي.

 


• المباريات: 372 مباراة
• الكلين شيت: 168
• البطولات: 18
• الجوائز الفردية: 12

القاب إيدرسون مع مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي الممتاز (6 مرات)
كأس الاتحاد الإنجليزي (مرتين)
كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (4 مرات)
الدرع الخيرية (3 مرات)
دوري أبطال أوروبا (مرة واحدة)
كأس السوبر الأوروبي (مرة واحدة)
كأس العالم للأندية (مرة واحدة)


وقال مانشستر سيتي في بيان رسمي: غادر إيديرسون الفريق بعد ثماني سنوات مليئة بالألقاب في ملعب الاتحاد، حيث يعد حارس المرمى البرازيلي أحد أنجح اللاعبين في تاريخ النادي، حيث فاز بـ18 لقبًا كبيرًا تحت قيادة بيب جوارديولا.

وأضاف: تشمل هذه الحصيلة ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أربع مرات، والدرع الخيرية ثلاث مرات، وأول لقب لنا على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية. وشارك في 372 مباراة في جميع المسابقات باعتباره الخيار الأول لجوارديولا في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

واختتم: والآن، وهو في الحادية والثلاثين من عمره، غادر اللاعب مانشستر سيتي للانضمام إلى نادي فنربخشة التركي، بشرط الحصول على الموافقة الدولية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ايدرسون بيب جوارديولا فريق مانشستر سيتي فنربخشة التركي كاس السوبر الاوروبي كأس رابطة الأندية الانجليزية كاس رابطة الاندية كأس العالم للأندية نادي فنربخشة التركي نادي فنربخشة الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

بعد انتقاله لليفربول، جماهير نيوكاسل تتهم مهاجم الفريق بالخيانة (صور)

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات المونديال

تين هانج يشن هجومًا على باير ليفركوزن وتشافي يصدم إدارة الفريق الألماني

حقيقة تفكير الأهلي في التعاقد مع تيري هنري لتولي قيادة الفريق

ماذا بعد رحيل ريبيرو؟.. الأهلي يصر على الخواجة ويستبعد البدري.. ترشيح تيري هنري.. ومدرب الزمالك السابق يلقى قبول الخطيب

صلاح ومرموش ينتظمان في تدريبات منتخب مصر اليوم

تتضمن تسجيل هدف، أرقام مذهلة لحارس مانشستر يونايتد الجديد سين لامينز (فيديو)

الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي، ماذا قدم إيزاك مع نيوكاسل يونايتد؟

الأكثر قراءة

غموض حول طائرة لندن المتجهة لشرم الشيخ يثير الرعب، والنشطاء يتخوفون من وباء يحمله الركاب (فيديو)

بالأسماء، المرشحون لمنصب مدير الكرة بالأهلي

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

لف وارجع تاني، الخطيب يستقر على عودة منصب مدير الكرة في الأهلي

أخبار مصر: مفاجأة قد تغير مصير قضية إبراهيم شيكا، مصرع أمين شرطة حاول إنقاذ راكب بالمترو، كارثة تدفن سكان قريتين تحت الأرض

خبير يكشف تفاصيل جديدة فى كلمة وزير المالية أثناء اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

سعر السمك اليوم، انخفاض قياسي في 3 أصناف منها البوري وارتفاع الجمبري والمكرونة

المزيد

انفوجراف

بنسبة نجاح 89.88%.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

الدفاع عن الحق ونصرة المظلوم أبرزها، الدروس المستفادة من الاحتفال بذكرى المولد النبوي

تفسير حلم ضرب الميت للحي في المنام وعلاقته بالضغوط النفسية والاجتماعية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads