مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع دوناروما

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسميًا عن تعاقده مع الحارس الإيطالي الشاب جيانلويجي دوناروما، والذي كان يلعب سابقًا في نادي باريس سان جيرمان.

ويأتي هذا الانتقال كجزء من خطط السيتي لتعزيز صفوفه استعدادًا لموسم 2025-2026، حيث وقع دوناروما على عقد يمتد لخمس سنوات.

رحيل دوناروما عن باريس سان جيرمان جاء بعد فشل مفاوضات تجديد عقده.



وبدأت مسيرة دوناروما في نادي ميلان، حيث أظهر موهبة كبيرة منذ انضمامه للفريق في سن الـ16 وبعد قضاء 6 سنوات في ميلان، انتقل إلى باريس سان جيرمان، حيث حقق العديد من الإنجازات.

