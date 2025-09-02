الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع دوناروما

دوناروما،فيتو
دوناروما،فيتو

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسميًا عن تعاقده مع الحارس الإيطالي الشاب جيانلويجي دوناروما، والذي كان يلعب سابقًا في نادي باريس سان جيرمان. 

 

ويأتي هذا الانتقال كجزء من خطط السيتي لتعزيز صفوفه استعدادًا لموسم 2025-2026، حيث وقع دوناروما على عقد يمتد لخمس سنوات.

رحيل دوناروما عن باريس سان جيرمان جاء بعد فشل مفاوضات تجديد عقده.


وبدأت مسيرة دوناروما في نادي ميلان، حيث أظهر موهبة كبيرة منذ انضمامه للفريق في سن الـ16 وبعد قضاء 6 سنوات في ميلان، انتقل إلى باريس سان جيرمان، حيث حقق العديد من الإنجازات. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر سيتي باريس سان جيرمان جيانلويجي دوناروما مسي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نادي مانشستر سيتي نادي باريس سان جيرمان

مواد متعلقة

أكثر حارس صنع أهدافا بالبريميرليج، مسيرة ذهبية لـ إيدرسون مع السيتي (فيديو)

مانشستر سيتي يمنح الضوء الأخضر لرحيل جوندوجان

رسالة مؤثرة، مانشستر سيتي يودع إيدرسون بعد الرحيل إلى فنربخشة (فيديو)

بعد انتقاله لليفربول، جماهير نيوكاسل تتهم مهاجم الفريق بالخيانة (صور)

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات المونديال

تين هانج يشن هجومًا على باير ليفركوزن وتشافي يصدم إدارة الفريق الألماني

حقيقة تفكير الأهلي في التعاقد مع تيري هنري لتولي قيادة الفريق

ماذا بعد رحيل ريبيرو؟.. الأهلي يصر على الخواجة ويستبعد البدري.. ترشيح تيري هنري.. ومدرب الزمالك السابق يلقى قبول الخطيب

الأكثر قراءة

غموض حول طائرة لندن المتجهة لشرم الشيخ يثير الرعب، والنشطاء يتخوفون من وباء يحمله الركاب (فيديو)

بالأسماء، المرشحون لمنصب مدير الكرة بالأهلي

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

لف وارجع تاني، الخطيب يستقر على عودة منصب مدير الكرة في الأهلي

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

أخبار مصر: مفاجأة قد تغير مصير قضية إبراهيم شيكا، مصرع أمين شرطة حاول إنقاذ راكب بالمترو، كارثة تدفن سكان قريتين تحت الأرض

خبير يكشف تفاصيل جديدة فى كلمة وزير المالية أثناء اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

سعر السمك اليوم، انخفاض قياسي في 3 أصناف منها البوري وارتفاع الجمبري والمكرونة

المزيد

انفوجراف

بنسبة نجاح 89.88%.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

الدفاع عن الحق ونصرة المظلوم أبرزها، الدروس المستفادة من الاحتفال بذكرى المولد النبوي

تفسير حلم ضرب الميت للحي في المنام وعلاقته بالضغوط النفسية والاجتماعية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads