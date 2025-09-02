شاهد، استعدادات منتخب ألمانيا لمباراتي سلوفاكيا وأيرلندا الشمالية بتصفيات المونديال

منتخب ألمانيا، يخوض منتخب ألمانيا تدريباته الجماعية والتي تقام حاليا بمعسكر سبتمبر، والذي يتخلله خوض مواجهتين أمام سلوفاكيا يوم 4 سبتمبر، وأيرلندا الشمالية يوم 7 سبتمبر، ضمن تصفيات كأس العالم.

Start der Vorbereitung beim DFB-Team auf die WM-Quali-Spiele gegen die Slowakei und Nordirland. Florian Wirtz, beim Spiel von Liverpool gegen Arsenal mit Krämpfen ausgewechselt, ist im Training dabei – ebenso wie die Neulinge Nnamdi Collins und Paul Nebel. @SkySportDE pic.twitter.com/kwsxcNgXXr — Kerry Hau (@kerry_hau) September 2, 2025

ويتواجد المنتخب الألماني في المجموعة الأولى بـ تصفيات كأس العالم إلى جانب سلوفاكيا وأيرلندا الشمالية، ولوكسمبورج، يتأهل 16 منتخبا أوروبيا لكأس العالم 2026 بعد زيادة العدد إلى 48 منتخبا.

وشهدت القائمة استبعاد ليروى ساني لاعب جالاتا سراي، وألكسندر بابلوفيتش وتوم بيشوف وجمال موسيالا لاعبي بايرن ميونيخ، بسبب الإصابة، فيما انضم لأول مرة حارس المرمى فين داهمين من أوجسبورج، بالإضافة إلى نامدي كولينز لاعب أينتراخت فرانكفورت، وبول نيبل من ماينز.

كما شهدت القائمة عودة أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد، وأنجيلو ستيلر، وجايمي ليولينج لاعبي شتوتجارت بالإضافة إلى نديم أميري لاعب ماينز لقائمة المنتخب بعد استبعادهم من قائمة يونيو المشاركة في دوري الأمم الأوروبية.

قائمة ألمانيا لمعسكر سبتمبر

وجاءت قائمة منتخب ألمانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: فين داهمين (أوجسبورج) - أوليفر بومان (هوفنهايم) - ألكسندر نوبل (شتوتجارت).

خط الدفاع: روبرت أندريش (باير ليفركوزن) - فالديمار أنطون (بروسيا دورتموند) - نامدي كولينز (أينتراخت فرانكفورت) - روبين كوخ (أينتراخت فرانكفورت) - ماكسيميليان ميتلشتيت (شتوتجارت) - ديفيد راوم (لايبزيج) - أنطونيو روديجر (ريال مدريد) - جوناثان تاه (بايرن ميونيخ).

خط الوسط: كريم أديمي (بروسيا دورتموند) - نديم أميري (ماينز) - سيرج جنابري (بايرن ميونيخ) - ليون جورتسيكا (بايرن ميونيخ) - باسكال جروس (بروسيا دورتموند) - جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ) - جايمي ليولينج (شتوتجارت) - بول نيبل (ماينز) - أنجيلو ستيلر (شتوتجارت) - فلوريان فيرتز (ليفربول).

خط الهجوم: نيكولاس فولكروج (وست هام) - فولتيماد (شتوتجارت).

