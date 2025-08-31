الإثنين 01 سبتمبر 2025
رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الثالثة

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الثالثة

ترتيب الدوري الإنجليزي، انفرد ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط بعد إنتهاء الجولة الثالثة من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الثالثة 

1- ليفربول 9 نقاط

2- تشيلسي 7 نقاط

3- آرسنال 6 نقاط

4- توتنهام هوتسبير 6 نقاط

5- إيفرتون 6 نقاط

6- سندرلاند 6 نقاط

7- بورنموث 6 نقاط

8- كريستال بالاس 5 نقاط

9- مانشستر يونايتد 4 نقاط

10- نوتنجهام فوريست 4 نقاط

11- برايتون 4 نقاط

12- ليدز يونايتد 4 نقاط

13- مانشستر سيتي 3 نقاط

14- بيرنلي 3 نقاط

15- برينتفورد 3 نقاط

16- وست هام 3 نقاط

17- نيوكاسل يونايتد نقطتان

18- فولهام نقطتان

19- أستون فيلا نقطة واحدة

20- وولفرهامبتون بدون نقاط
 

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي 2025

نتائج مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي 


تشيلسي 2-0 فولهام 

مانشستر يونايتد 3-2 بيرنلي 

توتنهام هوتسبير 0-1 بورنموث  

سندرلاند 2-1 برينتفورد  

وولفرهامبتون 2-3 إيفرتون  

ليدز يونايتد 0-0 نيوكاسل يونايتد 

نوتينجهام فورست 0-3 وست هام 

برايتون 2-1 مانشستر سيتي

ليفربول 1-0 أرسنال

أستون فيلا 0-3 كريستال بالاس 

