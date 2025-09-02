الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
رياضة

مانشستر سيتي يمنح الضوء الأخضر لرحيل جوندوجان

أكدت تقارير أن مانشستر سيتي الإنجليزي سمح للاعبه الألماني المخضرم إلكاي جوندوجان بالسفر إلى تركيا لإتمام انتقاله إلى جالاتا سراي.

ويمتد عقد إلكاي جوندوجان مع مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم المقبل، ولم يشارك صاحب الـ34 عامًا مع سيتي في المباريات الثلاث التي خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث يفضل المدرب بيب  جوارديولا الاعتماد على الوافد الجديد تيجاني ريندرز.

قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء، إنه "إذا سارت الأمور في الطريق الصحيح، فإن جوندوجان سيوقع اليوم عقدًا مع جالاتا سراي يمتد حتى 2027".

وخلافًا للدوريات الكبرى في أوروبا التي أنهت تعاقداتها الصيفية أمس الاثنين، ما زال سوق الانتقالات التركي قائمًا حتى 12 سبتمبر الجاري.

شارك  جوندوجان مع السيتي منذ 2016  في 358 مباراة   في مختلف المسابقات، وسجل 65 هدفًا وصنع 47.

فاز جوندوجان بالدوري الإنجليزي 5 مرات، وبدوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وتوج بكأس الرابطة 4 مرات، وبكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين.

