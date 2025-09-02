الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي، ليفربول يبرم صفقة تاريخية بعقد طويل الأجل

في الساعات الأخيرة من الميركاتو وفي صفقة هي الأغلى في تاريخ سوق الانتقالات بالدوري الإنجليزي الممتاز، أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن تعاقده مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك قادما من نيوكاسل.



وكلفت الصفقة ليفربول 125 مليون جنيه إسترليني تم دفعها لنادي نيوكاسل، إضافة إلى 5 ملايين متغيرات، للتعاقد مع المهاجم الدولي السويدي.

وحطم ليفربول الرقم القياسي السابق له في نفس الميركاتو، بعد ضم لاعب الوسط الألماني فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن مقابل 116 مليون جنيه إسترليني.

Introducing our new number 9️⃣✨ pic.twitter.com/lm3qRsZh9d — Liverpool FC (@LFC) September 1, 2025

وذكر ليفربول في بيان له أن إيزاك وقع على عقد طويل الأجل دون الكشف عن المدة.

من جانبه، قال إيزاك في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "لقد كانت رحلة طويلة للغاية من أجل الوصول إلى هنا، لكنني سعيد للغاية أن أكون جزءا من هذا الفريق والنادي وكل ما يمثله، أنه شيء أفتخر به كثيرا وأتطلع له".

Officially a Red 🔴 pic.twitter.com/ViGHxXBdfg — Liverpool FC (@LFC) September 1, 2025

وأضاف: "أنا سعيد للغاية بأن الأمور انتهت وأنني بإمكاني الآن العودة إلى العمل، أتطلع لرؤية زملائي والجماهير والعودة إلى أرض الملعب".

وكثر الحديث عن الصفقة التي طال انتظارها مؤخرا، حيث سعى ليفربول بشتى الطرق لضم المهاجم السويدي صاحب الـ25 عاما، وذلك بعدما رفض نيوكاسل عرض "الريدز" الأول لضم إيزاك والذي بلغ 110 ملايين جنيه إسترليني في وقت سابق من أغسطس الماضي.

وأحرز إيزاك 23 هدفا في الدوري الموسم الماضي ليقود نيوكاسل للعودة إلى دوري أبطال أوروبا باحتلال المركز الخامس، بينما سجل أيضا في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة أمام ليفربول ليمنح الفريق أول ألقابه المحلية منذ 70 عاما.

وكان إيزاك انتقل إلى نيوكاسل قبل 3 سنوات قادما من ريال سوسييداد الإسباني مقابل 63 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي.

