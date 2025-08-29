أخبار الرياضة اليوم، بيراميدز يحسم الجدل بشأن مديونيات صفقة رمضان صبحي، ريبيرو يعلن قائمة الأهلي لمواجهة السماوي في الدوري الممتاز، الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كشف خوسيه ريبيرو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الأحمر لمواجهة بيراميدز المقرر لها، غدا السبت، في الجولة الخامسة من مباريات الدوري الممتاز.

ويغيب عن الأهلي أمام بيراميدز: إمام عاشور ومحمد سيحا وياسر إبراهيم ومروان عطية وحمزة عبد الكريم وأحمد عبد القادر وإبراهيما كاظم ومحمد عبد الله وعمر كمال عبد الواحد وياسين مرعي ومحمد شكري، أحمد عبد القادر.

أثار قرار لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، اختيار الحكم الإسباني خافيير روخاس لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، حالة من الجدل الكبير في الشارع الرياضي في مصر، خاصة أن الخواجة سبق وأدار لقاء نفس الديربي في يوليو من العام الماضي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز.

قرر الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، معاقبة محمود ناصف حكم مباراة الزمالك وفاركو، ومحمود الدسوقي حكم تقنية الفيديو في المباراة نفسها، بسبب عدم احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح لأنجولي شيكو بانزا مهاجم الزمالك، بعد تعرضه لتدخل عنيف من قبل محمد سعيد “شيكا” حارس مرمى فاركو.

قال البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن الاستعدادات لمباراة وادي دجلة المقبلة في مسابقة الدوري، مشابهة للمباراة السابقة بسبب ضيق الوقت.

خسر منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، أمام نظيره العماني، بهدفين دون مقابل، في الجولة الافتتاحية لبطولة كأس الخليج للشباب، التي تستضيفها مدينة أبها السعودية خلال الفترة من 28 أغسطس 2025 إلى 9 سبتمبر المقبل.

أعلن الإعلامي أحمد شوبير لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، جاهزية محمد علي بن رمضان وطاهر محمد طاهر ثنائي القلعة الحمراء لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز.

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في بيان رسمي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور، وتقدم النادي بعدد من البلاغات إلى المستشار محمد شوقي النائب العام، وذلك بهدف حماية مصالح النادى والحفاظ على المال العام.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي توتنهام هوتسبير أبدى اهتماما كبيرا بالحصول على خدمات النجم المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أعرب النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، عن امتنانه لوجوده في ملعب أنفيلد، مشيرًا إلى أن رحلته من الطفولة في مصر إلى النجومية في الدوري الإنجليزي الممتاز كانت تجربة مميزة للغاية.

كشف نادي بيراميدز حقيقة ما تردد عن وجود مديونيات بصفقة ضم رمضان صبحي من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي من موسم 2020.

