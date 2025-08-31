عمرو أديب يسخر من خسارة الأهلي من بيراميدز: معقولة تتهزموا ومعاكم زيزو والحكم الإسباني

علق الإعلامي عمرو أديب، على خسارة النادي الأهلي من بيراميدز بنتيجة 2/0، ببطولة الدوري العام، وقال: "معقولة ومعاكم زيزو تخسروا كده".

عمرو أديب: مدرب الأهلي هيمشي بعد خسارة بيراميدز

وأضاف خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "معقولة الأهلي يخسر المباراة بالحكم الإسباني، الأولاد بتوع بيراميدز سعداء سعادة الفيل، وأظن مدرب الأهلي ريبيرو هيمشي".

وتابع: "معقولة نادي البطولة اللي المفروض واخد الدوري السنة إللي فاتت يخسر كده، نتائج ضعيفة وقلبي يقطر دمًا".

مذبحة الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز



وواصل: "حرام الشباب اللي زي الفل من جماهير الأهلي يروحوا زعلانين، مين المسئول؟ احنا هنشوف مذبحة في النادي الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز والأجوال في المقص يا شناوي".



واختتم عمرو أديب: "بيراميدز فريق واقف على رجله وعظيم، وخش هات الكورة من الشبكة يا شناوي".





