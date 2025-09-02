إخلاء سبيل الراقصة بوسي بكفالة 5 آلاف جنيه

قررت جهات التحقيقات المختصة بالقاهرة إخلاء سبيل الراقصة بوسي بكفالة مالية 5 آلاف جنيه، في اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء العام والتعدي على القيم المجتمعية المصرية.



وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد كشفت عن نشاط المتهمة، حيث تبين قيامها ببث محتوى مرئي عبر حساباتها الرسمية يتضمن إيحاءات غير لائقة، ما يمثل مخالفة صريحة لقيم المجتمع والقانون.

وعقب استصدار إذن من النيابة وتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه فنيًا عُثر على دلائل رقمية تؤكد ممارستها لهذا النشاط غير المشروع.

وبمواجهتها، أقرت المتهمة بتصوير ونشر تلك المقاطع بنفسها بقصد التربح من ورائها من خلال جذب أكبر عدد من المتابعين والمشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



