مع قرب الاحتفالات بذكرى المولد النبوي.. كيلو الحلوى المشكل يبدأ من 120 جنيهًا.. توفير علب بأسعار منخفضة.. وصاحب مصنع يوضح أسباب انخفاض الجودة والإنتاجية

أسعار حلوى المولد النبوي 2025، أيام قليلة تفصلنا عن حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، التي تحل يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، حيث بدأت المحال التجارية في طرح حلوى المولد التي تُعد من أبرز مظاهر الاحتفال بهذه الذكرى العطرة.

انخفاض جودة حلوى المولد في بعض المحال

وخلال جولة ميدانية لرصد أسعار حلوى المولد النبوي 2025، لاحظت «فيتو» انخفاض جودة حلوى المولد المطروحة في بعض المحال الشهيرة، والتي كانت تهتم بطرح الحلوى بجودات عالية.

فما هي أسباب انخفاض جودة حلاوة المولد في بعض المحال التجارية، وما هي أحدث أسعار حلوى المولد 2025؟

أسباب انخفاض جودة حلوى المولد البنوي

بسؤال صاحب مصنع لصناعة حلوى المولد عن أسباب انخفاض جودة حلوى المولد البنوي في الأسواق، أكد أن بالفعل اضطرت بعض المصانع بناءً على طلبات أصحاب المحال التجارية، لخفض جودة حلوى المولد النبوي.

سعر حلاوة المولد النبوي 2025

الحلوى المصنوعة بجودات منخفضة مطابقة للمواصفات

وأوضح أن حتى الحلوى المصنوعة بجودات منخفضة مطابقة للمواصفات، لكن هناك أسباب كثيرة أضطرت المحال لخفض جودة صناعة الحلوى.

ارتفاع أسعار الخامات المصنعة للحلوى

وأرجع أن من أسباب خفض جودة صناعة حلوى المولد النبوي خاصة في المناطق الشعبية، إلى ارتفاع أسعار الخامات المصنعة للحلوى، والتي وضعت المصانع ما بين أمرين: إما صناعة حلوى بجودة عالية وعليه رفع سعر حلاوة المولد، أو خفض جودة الصناعة وبالتالي الحفاظ على أسعار تلائم المستوى المادي للمواطنين.

سعر حلاوة المولد النبوي 2025

توفير علبة حلوى المولد بسعر يبدأ من 100 جنيه

وتابع: أن المحال التجارية الشهيرة من «البراندات» حرصت هذا العام على توفير علبة حلوى المولد بسعر يبدأ من 100 جنيه، بهدف جذب العملاء غير القادرين على شراء علب حلوى بأسعار أعلى.

المصانع خفضت إنتاجية حلوى المولد نحو 50%

وأشار إلى أن موسم حلوى المولد النبوي 2025، تأثر بحلوله في الصيف، إذ خفضت المصانع إنتاجيتها من حلوى المولد هذا الموسم، بنسبة تصل لـ 50% مقارنة بالأعوام السابقة.

الفاكهة أرخص من حلوى المولد

وأوضح أن خلال شهور الصيف يفضل المواطنين شراء الفاكهة على الحلويات، خاصة فاكهة الصيف المحببة لهم وهي المانجو، المطروحة حاليًا بأسعار منخفضة، وعليه يشتري المواطن الفاكهة أرخص من الحلوى، وعليه سيكتفي بشراء علبة أو اثنين فقط خلال الموسم.

سعر حلاوة المولد النبوي 2025

سعر حلوى المولد النبوي في المحال

جاءت أسعار حلاوة المولد النبوي في المحال التجارية بالمناطق الشعبية، وفقًا لجولة «فيتو» التي شملت عدد من المحال التجارية، كالآتي:

كيلو الحلوى المشكل يبدأ من 100 جنيه

وتراوحت أسعار كيلو حلوى المولد النبوي من 100 إلى 140 جنيهًا، في بعض المحال التجارية الشعبية لبيع الحلويات.

سعر حلاوة المولد النبوي 2025

أسعار علب حلاوة المولد النبوي 2025

وعن أسعار علب حلوى المولد النبوي 2025، فهي كالآتي:

سعر حلاوة المولد النبوي 2025

أقل علبة حلوى مولد بـ 98 جنيهًا

بلغ سعر علبة حلوى مولد الخير عدد 12 قطعة نحو 98 جنيها.

بلغ سعر علبة حلوى المولد اقتصادية فاخرة عدد 14 قطعة نحو 159 جنيها.

بلغ سعر علبة حلوى المولد اقتصادية لوكس عدد 22 قطعة نحو 233 جنيها.

بلغ سعر علبة حلاوة مولد اقتصادية فاخرة عدد 21 قطعة نحو 240 جنيهًا.

سعر حلاوة المولد النبوي 2025

أسعار حلاوة المولد النبوي 2025

بلغ سعر علبة حلوى المولد سوبر ستار عدد 26 قطعة نحو 320 جنيهًا. بلغ سعر علبة حلاوة مولد اقتصادية عائلية عدد 28 قطعة نحو 375 جنيهًا. بلغ سعر علبة حلوى المولد سوبر ستار مميزة عدد 27 قطعة نحو 390 جنيها.

سعر حلاوة المولد النبوي 2025

أسعار علب حلوى المولد النبوي 2025

بلغ سعر علبة حلاوة المولد جولد ستار عدد 40 قطعة نحو 410 جنيهات.

بلغ سعر علبة حلاوة المولد سفن ستار عدد 41 قطعة نحو 530 جنيها.

بلغ سعر علبة حلاوة المولد جوهرة عدد 60 قطعة نحو 895 جنيها.

سعر حلاوة المولد النبوي 2025

أسعار علبة حلاوة المولد 2025

بلغ سعر علبة حلوى المولد عدد 11 قطعة نحو 150 جنيهًا.

بلغ سعر علبة حلوى المولد عدد 19 قطعة نحو 220 جنيهًا.

بلغ سعر علبة حلاوة المولد عدد 22 قطعة نحو 350 جنيهًا.

بلغ سعر علبة حلاوة المولد بايتس عدد 6 قطع نحو 420 جنيهًا.

اسعار حلاوة المولد 2025 _صورة أرشيفية، فيتو

سعر علب حلوى المولد 2025

بلغ سعر علبة حلاوة المولد عدد 25 قطعة نحو 530 جنيهًا. بلغ سعر علبة الحلاوة عدد 31 قطعة نحو 700 جنيه. بلغ سعر علبة حلاوة المولد عدد 38 قطعة نحو 950 جنيهًا.

سعر حلاوة المولد النبوي 2025

أسعار علب حلاوة المولد 2025

بلغ سعر علبة الحلوى عدد 47 قطعة نحو 1200 جنيه.

بلغ سعر علبة حلاوة المولد صفيح عروسة صغيرة عدد 42 قطعة نحو 1500 جنيه.

سعر حلاوة المولد النبوي 2025

سعر علبة حلاوة المولد 2025

بلغ سعر علبة حلوى المولد عدد 66 قطعة نحو 1900 جنيه. بلغ سعر علبة حلاوة المولد صفيح عروسة كبيرة عدد 22 قطعة نحو 2500 جنيه. بلغ سعر علبة حلوى المولد عدد 25 قطعة نحو 2600 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.