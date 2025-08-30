من البسيمة والفولية إلى الملبن والدومية، أسعار قطع حلوى المولد النبوي في المحال التجارية

أسعار حلوى المولد النبوي في الأسواق، يفصلنا أقل من أسبوع على احتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف، التي تحل يوم الخميس المقبل 4 سبتمبر 2025، إذ يستعد المواطنين لشراء حلوى المولد النبوي.

بعض المواطنين يفضلون شراء حلاوة المولد بالقطعة

ويفضل بعض المواطنين شراء حلاوة المولد بالقطعة، أو اختيار علبة حلاوة المولد حسب القطع المفضلة لأفراد الأسرة، التي تباع بالقطعة أو بالكيلو.

أسعار حلوى المولد النبوي بالكيلو في المحال التجارية

وتستعرض «فيتو» أسعار كيلو حلوى المولد النبوي بالقطعة في بعض المحال التجارية، وتشمل السويسرول دومية وعجوة، قشطة زبيب، حمام زبيب، بسيمة عثماني، لديدة، نواعم، علف سمسم، علف فولية، علف حمص، قرص فولية، قرص حمصية.

يضاف إلى ذلك أسعار دومية سوداني، المبلن جيلي، ملبن سادة، ملبن سوداني، نوجا قمر الدين، نوجا دومية سوداني.

أسعار أصناف حلاوة المولد في المحال التجارية

وجاءت أسعار أصناف حلاوة المولد في المحال التجارية كالآتي:

بلغ سعر كيلو سويسرول دومية نحو 280 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو سويسرول عجوة نحو 280 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو قشطة زبيب نحو 280 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو حمام زبيب نحو 280 جنيهًا.

سعر حلاوة المولد في المحال التجارية

بلغ سعر كيلو بسيمة عثماني نحو 280 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو لديدة نحو 280 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو نواعم نحو 280 جنيهًا.

أسعار الحلوى العلف في الأسواق

بلغ سعر كيلو علف سمسم نحو 235 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو علف فولية نحو 235 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو علف حمص نحو 235 جنيهًا.

أسعار أقراص حلوى المولد

بلغ سعر كيلو قرص فولية نحو 170 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو قرص حمصية نحو 170 جنيهًا.

أسعار الملبن في الأسواق

بلغ سعر كيلو ملبن جيلي نحو 170 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو ملبن سوداني نحو 170 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو ملبن سادة نحو 170 جنيهًا.

أسعار النوجا والدومية

بلغ سعر كيلو دومية سوداني نحو 170 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو نوجا فول قمر الدين نحو 170 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو نوجا دومية سوداني نحو 170 جنيهًا.

