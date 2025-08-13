الصحة تكشف عن التحاليل الأساسية لتشخيص الإصابة بمرض السكري

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن أبرز الفحوصات الطبية اللازمة للكشف المبكر عن مرض السكري

طرق تشخيص الإصابة بمرض السكر

أشارت إلى أن التشخيص يعتمد على ثلاثة تحاليل رئيسية:

1. تحليل سكر صائم: يتم إجراؤه بعد صيام 8 ساعات متواصلة ليلًا، ويتراوح المعدل الطبيعي بين 70 و99 ملجم/ديسيلتر.



2. تحليل سكر فاطر: يجرى بعد تناول الطعام بساعتين، ويكون المعدل الطبيعي أقل من 140 ملجم/ديسيلتر.



3. تحليل السكر التراكمي (HbA1c): يقيس متوسط مستويات السكر في الدم خلال الثلاثة أشهر الماضية، ويجب أن يكون المعدل الطبيعي حتى 5.7%.

وأكدت الوزارة أنه في حال كانت نتائج التحاليل ضمن المعدلات الطبيعية، فإن ذلك يعني أن الشخص لا يعاني من مرض السكري.

كما وجهت وزارة الصحة نصائح لمرضى السكر للحماية من مضاعفات المرض، حيث تسبب مضاعفات مرض السكر آثار خطيرة على الجسم يمكن أن تصل إلى فقدان البصر وبتر الأطراف.

وتضمنت أهم نصائح وزارة الصحة:

١-المحافظة على وزن صحي

٢- ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا

٣- اتباع نظام غذائي صحي متوازن مع التقليل من تناول المواد السكرية والدهون المتحولة

٤- عدم التدخين

وحذر الدكتور إيهاب نبيل، مدير معهد السكر التابع لهيئة المعاهد التعليمية بوزارة الصحة من خطورة مرض السمنة وتأثيرها على السكر في الدم، موضحا أن السمنة تساعد في عدم التحكم في السكر، لافتا إلى أن خفض الوزن بقيمة 10% في مرحلة ما قبل السكر يحول المريض بمرحلة ما قبل السكر إلى إنسان سليم

خطورة مرض السمنة

وأكد مدير معهد السكر أن مرض السمنة يزيد من الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية ويؤثر على شرايين المخ وشرايين القلب، ويمكن أن تسبب ضيق وانسداد في الشرايين وجلطة في القلب والمخ.



ضرورة التحكم في مرض السمنة

وشدد مدير معهد السكر على ضرورة التحكم في مرض السمنة، وتوافر الإرادة لأسلوب حياة صحي واتباع نظام صحي غذائي، مؤكدا أن مرض السمنة عنصر أساسي في كل الأمراض.

فيما كشف الدكتور عاطف بسيوني أستاذ علاج السكر بالمعهد القومي للسكر عن وجود ٤ أنواع لمرض السكر منها السكر من النوع الأول الذي يصيب الأطفال

وأشار إلى أن النوع الثاني من السكر يصيب البالغين والنوع الثالث هو السكر الثانوي والنوع الرابع هو سكر الحمل.

وأوضح أن النوع الأول من السكر الذي يصيب الأطفال يحدث نتيجة تحطم خلايا الأنسولين في الجسم بسبب التعرض لفيروس أو حدوث نشاط جهاز المناعة تسبب في تدمير خلال الأنسولين.

النوع الثاني يصيب ٩٥% من المرضى نتيجة أسباب وراثية

وتابع حديثه بأن النوع الثاني يصيب ٩٥% من المرضى نتيجة أسباب وراثية يحدث فيه مقاومة الأنسولين، بينما النوع الثالث وهو السكر الثانوي يحدث بسبب ظهور أجسام مضادة في الدم تسبب نقص في الأنسولين.

