أخبار مصر

الخميس المقبل إجازة رسمية للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي

محمد جبران وزير العمل،فيتو

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، أن يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأكد الوزير أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مِثلَي الأجر، أو يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يوضع بملفه الخاص، وذلك وفقًا لأحكام القانون.

وأصدرت وزارة العمل اليوم الكتاب الدوري رقم (16) لسنة 2025 بشأن منح العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة المولد النبوي الشريف. 

وشدد الوزير على ضرورة التزام رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري المديريات – كلٌ في حدود اختصاصه – بنشر أحكام الكتاب والعمل بمقتضاها ووضعها موضع التنفيذ في مواقع العمل والإنتاج.

وتقدم الوزير بأسمى التهاني إلى عمال وشعب مصر بهذه المناسبة الكريمة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها على وطننا الغالي بمزيد من الخير والرخاء تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

