على أشكال فواكه وأسعار تبدأ من 75 جنيها، أغرب قطع حلوى المولد 2025 بالأسواق (صور)

أغرب وأجدد قطع حلاوة المولد 2025

ومع قرب الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف الذي يحل يوم الخميس المقبل الموافق 4 سبتمبر 2025، تستعرض «فيتو» أغرب وأجدد قطع حلاوة المولد 2025، التي تبدأ من سعر 75 جنيها حتى 425 جنيها للكيلو، في السطور الآتية:

عودة عروسة المولد الحلوى بأشكال فواكه

على مدار سنوات مضت كانت العروسة والحصان المصنعان من السكر، أحد أبرز مظاهر الاحتفالات بذكرى المولد النبوي، لكن خلال الـ 10 سنوات الماضية، انخفضت الكميات المصنعة من حصان وعروسة المولد السكر، واقتصر بيعهم على بعض المناطق الريفية والشعبية.

قطع حلوى مصنوعة من نفس مكونات عروسة وحصان المولد

لكن الجديد هذا العام في علب حلوى المولد النبوى، أن قدمت بعض مصانع إنتاج حلوى المولد؛ قطع حلوى مصنوعة من نفس مكونات عروسة وحصان المولد، وهي السكر، ولكن على أشكال فواكه مثل الموز والفراولة والتفاح والخوخ وغيرهم.

تقديم حلوى المولد على شكل فواكه مصنعة من مكونات عدة

إلى جانب تقديم حلوى المولد على شكل فواكه مصنعة من الجيلي أو المارشميلو، أو معجنات ملونة لتشبه الفاكهة مصنوعة من «عجينة» اللوز أو السكر، فضلًا عن الحلويات المغطاة بالسكر أو حبيبات السكر لإضفاء مظهر على القطعة يشبه الفاكهة.

شوكولاتة العدس الملونة داخل علب حلوى المولد

ولننتقل إلى نوع جديد من أصناف حلوى المولد البنوي 2025، إذ استغرب عدد من المواطنين خلال شرائهم علبة حلوى المولد، بوجود كيس من «الشيكوبون» أو كرات الشوكولاتة، التي تسمى أيضًا باسم شوكولاتة العدس الملونة، ليعد من أغرب محتويات علب حلوى المولد خلال الموسم.

قطع من البسكويت المغطى بالشوكولاتة

ولم يتم إضافة «الشيكوبون» بشكله المعروف والمفضل لدي الصغار والكبار، بل ابتكرت بعد المصانع قطع من البسكويت المغطى بالشوكولاتة، أو حبيبات الشوكولاتة سواء البنية أو البيضاء.

حبيبات الشوكولاتة بالفول السوداني المقرمشة

كما أصبحت أحد مكونات علبة حلوى المولد النبوي 2025 في بعض المحال، حبيبات الشوكولاتة بالحليب أو الفول السوداني المغطاة بطبقة مقرمشة.

قطع حلوى الجزرية التراثية في سوريا

ومن القطع المبتكرة خلال موسم مولد النبي 2025؛ قطع حلوى الجزرية، وهي تنقسم إلى قسمين من حيث الصناعة، قسم يدخل الجزر في صناعته، وهي حلوى سورية تراثية لكنها جديدة على السوق المصري بأن تكون ضمن مكونات علب حلاوة المولد.

جزرية الملبن الأحمر

والقسم الثاني من الجزرية، هي قطع حلوى الدومية أو الملبن الأحمر الذي يغطى بالمكسرات والفول السوداني.

حلوى البستاشيو

اكتسب البستاشيو شهرة واسعة جدًا، في إضافته للحلويات الشرقية والغربية، في بعض المحال الشهيرة، لكنه حل هذا العام ضمن محتويات علب حلوى المولد النبوي في بعض المحال التجارية.

قطع حلوى مولد مميزة باللون الأخضر

البستاشيو كلمة تعني الفستق الحلبي، الذي يتميز بلونه الأخضر المميز، ويعد الفستق من المكسرات الشهيرة ضمن محتويات حلوى المولد النبوي، لكن هذا العام صممت أشكال قطع حلوى مولد مميزة بلونها الأخضر تحت اسم البستاشيو.

سندويتشات حلوى المولد النبوي

وابتكرت بعض المحال التجارية والمصانع؛ حلوى المولد النبوي على شكل سندويتشات، مختلفة الشكل والحشو بالمكسرات وغيرها.

سويسرول العجوة ضمن محتويات علبة حلوى المولد

كما ابتكرت بعض المصانع، قطع جديدة من السويسرول، إذ لم تقتصر فقط على سويسرول قمر الدين، بل امتدت إلى صناعة سويسرول العجوة ضمن محتويات علبة حلوى المولد.

قطع ملبن بالفرمسيه

ومن قطع الحلوى الجديدة خلال موسم مولد النبي 2025، صناعة قطع ملبن بشوكولاتة «الفرمسيه»، هذا إلى جانب قطع الملبن الحبل، والملبن التقليدي بالمكسرات وجوز الهند والفول السوداني وغيرها.

