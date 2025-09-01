بمناسبة المولد النبوي، «بيت الزكاة» يصرف 500 جنيه منحة إضافية على إعانة سبتمبر

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، المشرف على بيت الزكاة والصدقات، رئيس مجلس الأمناء، بصرف 500 جنيه منحة إضافية على إعانة شهر سبتمبر 2025م، للمستحقين للدعم النقدي الشهري من «بيت الزكاة والصدقات» بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1447هـ، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وذلك لإدخال السعادة السرور على تلك الأُسَر والتوسعة عليهم في هذه المناسبة السعيدة، أعادها الله على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

وأعلن «بيت الزكاة والصدقات» في بيان عن بدء صرف الإعانة الشهرية اليوم الإثنين من مكاتب البريد في كل المحافظات.

برنامج «سند» أحد البرامج التنموية لبيت الزكاة والصدقات

أشار البيان أن الإعانات الشهرية للمستحقين تندرج ضمن برنامج «سند» أحد البرامج التنموية لبيت الزكاة والصدقات، لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها في شكل مساعدات نقدية مباشرة للأسر أو الأفراد الذين لم تتوافر لديهم متطلبات الحياة المعيشية، كما يقدم بيت الزكاة والصدقات مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وتيسير الزواج للفتيات اليتيمات غير القادرات.

توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية

أكد «بيت الزكاة والصدقات» حرصه المستمر على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية؛ إيمانًا بقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60]

