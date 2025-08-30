أخبار مصر: حريق بمستشفى الحسين، كمائن ليلية بغزة تهز إسرائيل، تجميد تمديد عقد عاشور وشوبير، مفاجأة غير متوقعة من أنغام

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

السيطرة على حريق بمستشفى الحسين الجامعي وإجراء عمليات التبريد لمنع تجدده (صور)

نشب حريق، داخل مستشفى الحسين الجامعي الجديد بمنطقة الجمالية، ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقي أجزاء المستشفى، الذي يتكون من 7 طوابق.

الحدث الأكبر منذ طوفان الأقصى، مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 11 وفقدان 4 في كمائن المقاومة بغزة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل عدد من الجنود وإصابة 11 بجروح خطرة، مع فقدان أثر 4 جنود يخشى جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوعهم أسرى في يد المقاومة الفلسطينية، في حين وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأكبر حدث منذ طوفان الأقصى.

اليوم، فتح باب التحويل بين كليات جامعة الأزهر 2025، اعرف الشروط والمحظورات

صدَّق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب التحويل بين كليات الجامعة بداية من اليوم السبت الموافق 30 من أغسطس الجاري حتى يوم الخميس الموافق 25 من سبتمبر القادم 2025.

أول ظهور لأنغام بعد أزمتها الصحية في حفل كايروكي بالعلمين الجديدة (صور)

في خطوة غير متوقعة فاجأت النجمة أنغام جمهورها، بالظهور في حفل كايروكي بختام مهرجان العلمين الجديدة بعد أيام من عودتها للقاهرة بعد إجرائها عملية جراحية.

بسبب هجوم مارس، مطالب في الأرجنتين باعتقال نتنياهو خلال زيارته المرتقبة

قدم محاميان في مجال حقوق الإنسان شكوى جنائية أمام القضاء الأرجنتيني سعيًا لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فور وصوله البلاد وسط أنباء عن زيارة محتملة له الشهر المقبل.

قمة مبكرة، الأهلي يرفع شعار "لا بديل عن الفوز" أمام بيراميدز الباحث عن "تصحيح المسار"

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء اليوم إلى إستاد السلام الدولي، حيث يواجه الأهلي نظيره بيراميدز في قمة الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز، في مواجهة مرتقبة تحمل طابع خاص بين الفريقين لما تشهده دائمًا من ندية وإثارة داخل المستطيل الأخضر.

وداع "مضطرب" لأغسطس، أمطار رعدية تصل إلى حد السيول في الجنوب، رياح ورمال وأتربة بهذه المناطق، ودرجات حرارة "متقلبة"

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، حيث تستمر درجات الحرارة في الانخفاض ويسود طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الموت أو الأسر، رسالة من كتائب القسام بعد معارك وكمائن ضد جيش الاحتلال في غزة

نشرت "كتائب القسام" صورة من عملية أسر سابقة لجندي إسرائيلي تزامنًا مع معارك شرسة خاضتها وأنباء عن كمائن متعددة تعرض لها جيش الاحتلال الإسرائيلي بمدينة غزة.

وفاة طارق الشناوي مدرب حراس المرمى بقطاع ناشئي المصري

توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، طارق الشناوي مدرب قطاع الناشئين بالنادي المصري.

التقرير الطبي لسائح أمريكي بعد العثور على جثته داخل شقة بالدقي

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن عدم وجود شبهة جنائية في وفاة أمريكي الجنسية، الذي عثر على جثته بشقة داخل العقار رقم 25 بشارع محيي الدين أبو العز بدائرة قسم شرطة الدقي.

غائب تحولت أرقام مشاهدة أغانية لظاهرة فنية، فضل شاكر "يُصحي الشوق" للطرب العربي الأصيل (فيديو)

يواصل الفنان اللبناني فضل شاكر توهجه الفني وحصد نجاحات منقطعة النظير على الساحة الغنائية من عمق مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان، وتحديدًا من حي المنشية القريب من مسقط رأسه في صيدا، حيث قدم الفنان نموذجًا استثنائيًّا للعودة الفنية التي تتحدى الغياب الجسدي لكنه بقي حيًّا في القلوب.

بمشاركة الآلاف، الأزهر يطلق اليوم مبادرة "السرد القرآني" لقراءة القرآن كاملًا في جلسة واحدة

تطلق الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، النسخة العالمية الثانية من مبادرة "اليوم العالمي للسرد القرآني"، وهو اليوم الذي خصصه الأزهر الشريف للسرد القرآني، الذي يقام اليوم السبت 30 أغسطس، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ليكون احتفالًا عالميًا بتلاوة القرآن الكريم.

من البسيمة والفولية إلى الملبن والدومية، أسعار قطع حلوى المولد النبوي في المحال التجارية

يفصلنا أقل من أسبوع على احتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف، التي تحل يوم الخميس المقبل 4 سبتمبر 2025، إذ يستعد المواطنين لشراء حلوى المولد النبوي.

كمائن الموت، فقدان 4 جنود إسرائيليين خلال معارك الزيتون والصبرة في غزة

كمائن حي الزيتون، أفادت مصادر عبرية، فجر اليوم السبت، بأن 4 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأقل فقدت آثارهم، خلال المعارك الدائرة مع الفلسطينيين، وسط أنباء عن كمين لأسر جنود بغزة.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة الأهلي وبيراميدز والدوريات الأوروبية

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 30 أغسطس 2025 العديد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية والعربية.

بعد ما فاق من الغيبوبة، سائق أوبر يروي تفاصيل مثيرة عن مصرع راكبة بصحبته على يد شابين وفتاتين بطريق الساحل

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط قائد سيارة ملاكي عثر عليها بموقع وفاة فتاة وإصابة قائد سيارة أوبر كانت تستقلها بطريق الساحل.

محكمة برازيلية تأمر بتعويضات قياسية ضد فولكس فاجن بسبب "استعباد" العمال

أمرت محكمة العمل في البرازيل، الجمعة، شركة فولكس فاجن بدفع تعويضات تبلغ 165 مليون ريال برازيلي (نحو 30 مليون دولار)، بعد ثبوت تعرض مئات العمال لانتهاكات وصفت بأنها "تشبه العبودية" في مزرعة مملوكة للشركة خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

بعد اهتزاز مستوى الفريق، قرار من الخطيب بشأن 4 نجوم منهم إمام عاشور ومصطفى شوبير

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بإغلاق ملف تمديد وتجديد عقود 4 لاعبين، لحين الانتهاء من مواجهة بيراميدز، المقرر لها مساء اليوم السبت، بالجولة الخامسة من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

اليوم، نظر محاكمة "ابنة مبارك المزعومة" بتهمة سب وقذف بعض الشخصيات

تنظر المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، اليوم السبت، محاكمة مروة يسري الشهيرة بـ"ابنة مبارك المزعومة"، بتهمة سب وقذف وتعمد إزعاج بعض الشخصيات وإنشاء حساب إلكتروني بهدف ارتكاب جريمة.

بعد هدفه في مرمى التعاون، ماذا يحتاج رونالدو للوصول إلى الهدف 1000؟ (فيديو)

حقق فريق النصر فوزًا كبيرًا على حساب منافسه التعاون، بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

أول تعليق من المدرس صاحب فيديو إهانة السكرتيرة بـ"سنتر" دروس خصوصية بسوهاج

علق عمرو حمدان مدرس الكيمياء، على مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشكل موسع خلال الساعات القليلة الماضية ويظهر خلاله التعامل بعنف مع سكرتيرة في مكتب الدروس الخصوصية الخاصة بها وطردها بطريقة مهينة.

