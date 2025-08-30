السبت 30 أغسطس 2025
خارج الحدود

الموت أو الأسر، رسالة من كتائب القسام بعد معارك وكمائن ضد جيش الاحتلال في غزة

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

نشرت "كتائب القسام" صورة من عملية أسر سابقة لجندي إسرائيلي تزامنًا مع معارك شرسة خاضتها وأنباء عن كمائن متعددة تعرض لها جيش الاحتلال الإسرائيلي بمدينة غزة.


وتظهر الصورة المنشورة على قناة "تلجرام" مشهدًا من عملية أسر سابقة لجندي إسرائيلي يوم 7 أكتوبر، مرفقة بعبارة "نُذكِّـر مَـن يَنْسَـى – المـوت أو الأسـر".

وكانت وسائل إعلام عبرية أشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يبحث عن 4 جنود ما زالت آثارهم مفقودة في حي الزيتون، وسط أنباء عن كمين لأسر جنود بغزة.

وجاء ذلك إثر وقوع "عدة أحداث أمنية" في المناطق الشرقية لمدينة غزة، حيث أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود جراء الاشتباكات التي وصفتها بالاستثنائية.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية أيضًا إلى أن الجيش يفعّل بروتوكول هنيبعل لمنع سقوط أسرى أثناء الهجمات في حي الزيتون، مؤكدة أن مقاتلي القسام حاولوا أسر جنود خلال الكمين بحي الزيتون والجيش يبحث عن مفقودين.

