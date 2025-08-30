السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أول تعليق من المدرس صاحب فيديو إهانة السكرتيرة بـ"سنتر" دروس خصوصية بسوهاج

إهانة السكرتيرة بـسنتر
إهانة السكرتيرة بـ"سنتر" دروس خصوصية بسوهاج، فيتو

علق عمرو حمدان مدرس الكيمياء، على مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشكل موسع خلال الساعات القليلة الماضية ويظهر خلاله التعامل بعنف مع سكرتيرة في مكتب الدروس الخصوصية الخاصة بها وطردها بطريقة مهينة.

وقال المدرس في منشور على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك"، إن الفيديو المنتشر كان منذ فترة تعود للتيرم الثاني من العام الماضي.

وأوضح أن كانت هناك مشادة بينه وبين “الأسيست” الخاصة به في سنتر للدروس الخصوصية، وأنه تم احتواء المشكلة حيث اعتذرا لبعضهما.

وتساءل عن سر نشر الفيديو في هذا التوقيت وبدون صوت، مشيرًا إلى أن طلابه يعلمون ما حدث.

 

وانتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يظهر قيام مدرس بالتعامل بعنف مع سكرتيرة بسنتر للدورس الخصوصية الخاصة  أثناء جلوسها على مكتب ممسكًا بيدها وطردها خارج السنتر.

وأشار متابعو “فيس بوك”، إلى أن السبب وراء ذلك هو تناول السكرتيرة كوب شاي أثناء عملها، مطالبين تدخل الجهات المختصة لمعاقبة المدرس على إهانته الفتاة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة سوهاج مواقع التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي سنتر للدورس الخصوصية محافظ سوهاج

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يفتتح معرض "أهلا مدرستي" لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة (صور)

بيخدمه "مودة"، الفيديو الكامل لـ"ضبط" محافظ سوهاج مواطنا يحل محل "موظف" بجمعية زراعية

بدء تفعيل ميكنة خدمات مراكز عقر الحيوانات بمحافظة سوهاج

محافظ سوهاج يتفقد قرية “البربا” بجرجا، ويوجه بإحالة عدد من المسئولين للتحقيق (صور)

دويدار يبحث مع نائب وزير الصحة سبل تعزيز الجهود السكانية في سوهاج

رئيس جامعة سوهاج: لا توجد خسائر أو إصابات بحريق سطح مجمع المدرجات

نائب وزير الصحة تبحث تعزيز دور جامعة سوهاج في القضية السكانية وخفض معدلات القيصري

بتكلفة 378 مليونا، محافظ سوهاج يضع حجر الأساس لمشروع الصرف الصحي بأولاد عزاز

الأكثر قراءة

التقرير الطبي لسائح أمريكي بعد العثور على جثته داخل شقة بالدقي

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

بعد اهتزاز مستوى الفريق، قرار من الخطيب بشأن 4 نجوم منهم إمام عاشور ومصطفى شوبير

ارتفاع الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

ارتفاع الكندوز 36 جنيها والبتلو 25، قفزة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

بعد ما فاق من الغيبوبة، سائق أوبر يروي تفاصيل مثيرة عن مصرع راكبة بصحبته على يد شابين وفتاتين بطريق الساحل

ميلان يتخطى ليتشي 2-0 ويحقق انتصاره الأول في الدوري الإيطالي

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

8 حالات تؤدي إلى اتخاذ جزاءات ضد البنوك المخالفة وفقا للقانون

7 خدمات من قطاع الخزانة لعملاء البنك الزراعي

ارتفاع الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع إثيوبيا.. الأهلي أمام بيراميدز.. ليفربول ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads