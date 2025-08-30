أول تعليق من المدرس صاحب فيديو إهانة السكرتيرة بـ"سنتر" دروس خصوصية بسوهاج

علق عمرو حمدان مدرس الكيمياء، على مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشكل موسع خلال الساعات القليلة الماضية ويظهر خلاله التعامل بعنف مع سكرتيرة في مكتب الدروس الخصوصية الخاصة بها وطردها بطريقة مهينة.

وقال المدرس في منشور على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك"، إن الفيديو المنتشر كان منذ فترة تعود للتيرم الثاني من العام الماضي.

وأوضح أن كانت هناك مشادة بينه وبين “الأسيست” الخاصة به في سنتر للدروس الخصوصية، وأنه تم احتواء المشكلة حيث اعتذرا لبعضهما.

وتساءل عن سر نشر الفيديو في هذا التوقيت وبدون صوت، مشيرًا إلى أن طلابه يعلمون ما حدث.

وانتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يظهر قيام مدرس بالتعامل بعنف مع سكرتيرة بسنتر للدورس الخصوصية الخاصة أثناء جلوسها على مكتب ممسكًا بيدها وطردها خارج السنتر.

وأشار متابعو “فيس بوك”، إلى أن السبب وراء ذلك هو تناول السكرتيرة كوب شاي أثناء عملها، مطالبين تدخل الجهات المختصة لمعاقبة المدرس على إهانته الفتاة.

