مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة الأهلي وبيراميدز والدوريات الأوروبية

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 30 أغسطس 2025 العديد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية والعربية.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

تشيلسي ضد فولهام الساعة: 2.30 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1



مان يونايتد ضد بيرنلي الساعة: 5 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1



سندرلاند ضد برينفورد الساعة: 5 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 5



توتنهام ضد بورنموث الساعة: 5 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 2



وولفارهامبتون ضد إيفرتون الساعة: 5 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 6



ليدز يونايتد ضد نيوكاسل الساعة:7.30 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري المصري

الإسماعيلي – غزل المحلة الساعة: 9 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: اون سبورت 2



الأهلي - بيراميدز الساعة: 9 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: أون سبورت1

الجونة _ زد الساعة 6 م بتوقيت مصر والسعودية

القناة الناقلة: اون تايم سبورت

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ألافيس ضد أتليتكو مدريد الساعة: 6 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3



ريال مدريد ضد ريال مايوركا الساعة: 10.30 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

ريال أوفييدو _ ريال سوسيداد – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 6

جيرونا _ إشبيلية – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

نابولي ضد كالياري الساعة: 9.45 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: لم تعلن



بيزا ضد روما الساعة: 9.45 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: لم تعلن

مواعيد مباريات الدوري الألماني

أوجسبورج ضد بايرن ميونخ الساعة: 7.30 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: MBC action

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الفتح - الفيحاء الساعة: 6.55 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: ثمانية 3



الأخدود - الاتحاد الساعة: 9 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: ثمانية 1



القادسية - النجمة الساعة: 9 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: ثمانية 2

مواعيد مباريات أمم إفريقيا للمحليين والقنوات الناقلة



مدغشقر X المغرب – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة

السيلية _ الشمال – الساعة 6:30 مساء على قناة AL KASS one

قطر _ الأهلي – الساعة 8:30 مساء على قناة AL KASS two

مواعيد مباريات الدوري المحترفين والقنوات الناقلة

بترول أسيوط _ أبو قير للأسمدة – الساعة 4:30 عصرا على قناة on sport 2

ديروط _ مالية كفر الزيات – الساعة 4:30 عصرا

لافيينا _ القناة – الساعة 6:30 مساء

الاتصالات _الداخلية – الساعة 8:30 مساء

