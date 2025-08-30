كمائن الموت، فقدان 4 جنود إسرائيليين خلال معارك الزيتون والصبرة في غزة

كمائن حي الزيتون، أفادت مصادر عبرية، فجر اليوم السبت، بأن 4 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأقل فقدت آثارهم، خلال المعارك الدائرة مع الفلسطينيين، وسط أنباء عن كمين لأسر جنود بغزة.

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن مقاتلين من "حماس" شنوا هجمات متزامنة ونفذوا كمائن مرعبة ضد قوات إسرائيلية في حيي "الزيتون" والصبرة" بمدينة غزة، ومدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وكشفت منصات عبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فعّل "بروتوكول هانيبال" لمنع تعرض أي من جنوده للأسر خلال المواجهات مع مقاتلي "حماس".



أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الجمعة، بوقوع عدة أحداث أمنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة، مشيرة إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود جراء الاشتباكات التي وصفتها بالاستثنائية.

وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أن مروحيات الجيش تعمل على إخلاء مجموعة من الجنود الذي سقطوا جراء الهجوم.

وبحسب منصات المستوطنين، فإن "كمينا قويا استهدف كتيبة تابعة للواء الناحال في شمال القطاع والمعروف ان اللواء يعمل في جباليا وبيت حانون ضمن كتيبة نيتسح يهودا".

وقالت إن "الحدث الأمني في قطاع غزة، يتخلله مواجهات عنيفة توصف بالاستثنائية، والمزيد من التفاصيل ستُنشر لاحقًا".

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن "عدد الجنود المصابين جراء الأحداث الأمنية الصعبة جدا في قطاع غزة ارتفعت، وأنباء عن مقتل جنديين على الأقل".

وأوضحت أن "جنود الجيش تعرضوا لكمين في حي الزيتون ما أدى لحدث أمني صعب ما زال مستمرا، حينما رصد مقاتلو حماس قواتنا بمناظير ليلية والجيش يدفع بمزيد من القوات وسط اشتباكات عنيفة".

ووصفت وسائل الإعلام جروح الجنود الذين نقلوا من أرض المعركة في غزة بأنها بين حرجة وخطيرة. مشيرة إلى مقتل عدد من الجنود في كمين كبير بحي الزيتون شرقي مدينة غزة. كما أرسل الجيش 6 مروحيات إضافية لإجلاء الجنود المصابين.

وجاءت هذه الأحداث عقب تصريحات للناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة التي أكد فيها أن "خطط العدو الاجرامية باحتلال غزة ستكون وبالًا على قيادته السياسية والعسكرية وسيدفع ثمنها جيش العدو من دماء جنوده وستزيد من فرص أسر جنود جدد بإذن الله".

وشدد على أن "مجاهدينا في حالة استنفار وجهوزية ومعنويات عالية، وسيقدّمون نماذج فذّة في البطولة والاستبسال وسيلقّنون الغزاة دروسًا قاسية بعون الله".

وأكد أيضا أنه "سنحافظ على أسرى العدو بقدر استطاعتنا، وسيكونون مع مجاهدينا في أماكن القتال والمواجهة في ذات ظروف المخاطرة والمعيشة، وسنعلن عن كل أسير يقتل بفعل العدوان باسمه وصورته وإثباتٍ لمقتله".

