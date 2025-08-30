أول ظهور لأنغام بعد أزمتها الصحية في حفل كايروكي بالعلمين الجديدة (صور)

في خطوة غير متوقعة فاجأت النجمة أنغام جمهورها، بالظهور في حفل كايروكي بختام مهرجان العلمين الجديدة بعد أيام من عودتها للقاهرة بعد إجرائها عملية جراحية.

أول ظهور لأنغام

ويعد هذا الظهور الأول لأنغام بعد أزمتها الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا وإجرائها عملية دقيقة بالبنكرياس في ألمانيا.

وحرصت أنغام على دعم "كايروكي" من الصفوف الأولى، وظهرت بحالة صحية جيدة، وسط ترحيب كبير من الجمهور، في ظهورها الأول بعد التعافي من المرض.

وأظهرت الصور أنغام وهي تحيي الجمهور الذي رد لها التحية بدوره.



وكانت الفنانة أنغام وجهت رسالة صوتية مؤثرة لجمهورها وهي تبكي قائلة: “صباح الخير أنا مش عارفة أكتب ولا أتكلم معاكم بصوتي بس حسيت إني عايزة أتكلم معاكم بصوتي وأقول لكل حد وقف جنبي وكل حد دعا لي ولكل شخص اكتشف أنه بيحبني وحتى لو أي شخص مش بيحبني بس قرر إنه بحنيته وإنسانيته يدعي لي ويدعمني في المحنة اللي أنا عديت بيها بشكركم من كل قلبي وربنا استجاب”.

كما وجهت أنغام شكرها لأولادها، وأمها، وأصدقائها، وأخواتها، قائلة: "الصدق اللي خرج من قلوبكم وصلني".



وأضافت أنغام: "كأن دعاكم هو الدواء والإيد اللي بظبط وهو الحنية وهو اللي وقفني على رجلي بعد ربنا وبعد الدكاترة ومش عارفة أقول إيه ومش عارفة ما أبكيش من فرحتي والامتنان والشكر لربنا وليكم".

وتابعت: “أنتو دعيتم لأنغام في قلوبكم بس أنتم دعيتم كمان لأم اتمنت إنها تكمل شوية علشان تكمل حياة مع أولادها وتفرح بيهم وترجع تعيش وبطعم تاني أنا كان كل خوفي إني أرجع أسيب ولادي ما كنتش عايزة حاجة من الدنيا غير إني أرجع لولادي نفسي أكمل معاهم شوية أنا عديت بمحنة صعبة جدًّا وشديدة وأنا عمري ما كنت بالضعف دا ولكن مش خجلانة أبدًا إني أكون ضعيفة قدامكم لأني حاسة إني حتة منكم وأنتم أهلي ومش غلط أبدًا إن الإنسان يضعف قدام أهله ويطلب منهم أنهم يستحملوا شوية”.

وتابعت: "أنتم استحملوني قوي بالدعاء والمحبة اللي وصلني على سريري ولما كنت بفتح عيني بيوصل لي كلامكم بأي شكل من الأشكال وحبكم ودعائكم والكلام الحلو الحنين جدًّا كنت بصر أني أفضل مفتحة عينيَّ دا أكلي وشربي ومشتاقة أشوفكم أوي ونحتفل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.