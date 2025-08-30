السبت 30 أغسطس 2025
وفاة طارق الشناوي مدرب حراس المرمى بقطاع ناشئي المصري

طارق الشناوي مدرب
طارق الشناوي مدرب حراس المرمى بقطاع ناشئي المصري، فيتو

توفي  في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، طارق الشناوي مدرب قطاع الناشئين بالنادي المصري. 

 

وفاة طارق الشناوي

ونعى الحساب الرسمي للنادي المصري عبر “فيس بوك” مدرب حراس المرمى الراحل، وكتب: "بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، مجلس إدارة النادى المصري ينعى طارق الشناوي، مدرب حراس المرمى بقطاع الناشئين بالنادي، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون".

وأشار النادي إلى أنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفقيد بمسجد الكبير المتعال، فيما ستتم مراسم الدفن بالمقابر الجديدة (باب 3 - أبو عوف).

