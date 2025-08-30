السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بمشاركة الآلاف، الأزهر يطلق اليوم مبادرة "السرد القرآني" لقراءة القرآن كاملًا في جلسة واحدة

الأزهر الشريف، فيتو
الأزهر الشريف، فيتو
ads

 تطلق الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، النسخة العالمية الثانية من مبادرة "اليوم العالمي للسرد القرآني"، وهو اليوم الذي خصصه الأزهر الشريف للسرد القرآني، الذي يقام اليوم السبت  30 أغسطس،  وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ليكون احتفالًا عالميًا بتلاوة القرآن الكريم.

 

مكاتب التحفيظ ومجمع البحوث وجامعة الأزهر يشاركون في اليوم العالمي للسرد القرآني 

وتشارك العديد من الجهات داخل مصر وخارجها في مبادرة اليوم العالمي للسرد القرآني، أبرزها: مكاتب التحفيظ الأهلية الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، المعاهد الأزهرية الحكومية: (202) مقرًا، المعاهد الأزهرية الخاصة: (66) معهدًا في (9) محافظات، المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف داخل مصر وخارجها، مجمع البحوث الإسلامية (مناطق وعظ الأزهر)،  مدينة البعوث الإسلامية، جامعة الأزهر الشريف، الإدارة العامة لرياض الأطفال،  مؤسسات ومراكز إسلامية على مستوى العالم،  بالإضافة إلى مشاركة الإفراد داخل مصر وخارجها.

كما تشارك المعاهد الأزهرية في عدد من دول العالم خارج مصر، أبرزها: إندونيسيا، نيجيريا، أوغندا، الصومال، العراق، جنوب إفريقيا، تشاد، النيجر، تنزانيا.

يُذكر أن عدد المشاركين الذين سجلوا أسمائهم في السرد حتى تاريخه ٨٥.٧٨٤ مشتركًا، من داخل مصر وخارجها.

 

يوم السرد القرآني 

تأتي النسخة العالمية هذا العام استكمالًا للنجاح الكبير الذي حققته المبادرة في عامها الأول، في سرد القرآن كاملًا في جلسة واحدة، في حدث تاريخي شهدته مصر، وفي هذا العام، تتسع المشاركة لتشمل مشاركين من دول مختلفة حول العالم، مما يجعل صوت الترتيل القرآني يملأ العالم في وقت وأحد.

وتدعو الإدارة العامة لشئون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية، جميع طلاب وطالبات  المعاهد الأزهرية ومكاتب تحفيظ القرآن، والأفراد داخل مصر وخارجها للمشاركة في هذا المبادرة المباركة، والتي تستهدف إحياء عظمة القرآن في النفوس، وتدريب الألسنة على الترتيل، وربط القلوب بكلام الله سبحانه وتعالى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد الطيب شيخ الازهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب الدكتور أحمد الطيب الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر القرآن الكريم اليوم العالمي للسرد القرآني تلاوة القران الكريم شيخ الأزهر الشريف شيخ الأزهر الأزهر الشريف

مواد متعلقة

بمشاركة الآلاف داخل مصر وخارجها، الأزهر يطلق مبادرة لقراءة القرآن الكريم في جلسة واحدة

منطقة الإسكندرية الأزهرية تبحث الاستعدادات لـ"يوم السرد القرآني العالمي"

الأكثر قراءة

أخبار مصر: حريق بمستشفى الحسين، كمائن ليلية بغزة تهز إسرائيل، تجميد تمديد عقد عاشور وشوبير، مفاجأة غير متوقعة من أنغام

انخفاض يصل 6 جنيهات، سعر الفراخ اليوم السبت 30 أغسطس 2025

أسعار الخضار اليوم السبت، الطماطم بـ 3 جنيهات وارتفاع الخيار البلدي والليمون

سعر السمك اليوم، البلطي يصل إلى 83 جنيها والجمبري والثعابين "محتاجين جمعية"

وداع "مضطرب" لأغسطس، أمطار رعدية تصل إلى حد السيول في الجنوب، رياح ورمال وأتربة بهذه المناطق، ودرجات حرارة "متقلبة"

موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

القاهرة تسجل 37 والصعيد يعود إلى 45، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

من البسيمة والفولية إلى الملبن والدومية، أسعار قطع حلوى المولد النبوي في المحال التجارية

خدمات

المزيد

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

8 حالات تؤدي إلى اتخاذ جزاءات ضد البنوك المخالفة وفقا للقانون

7 خدمات من قطاع الخزانة لعملاء البنك الزراعي

ارتفاع الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

يبدأ بـ ريال مدريد.. ترتيب مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الذئب في المنام وعلاقتها بوجود أشخاص منافقين حولك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads