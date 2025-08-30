وداع "مضطرب" لأغسطس، أمطار رعدية تصل إلى حد السيول في الجنوب، رياح ورمال وأتربة بهذه المناطق، ودرجات حرارة "متقلبة"

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، حيث تستمر درجات الحرارة في الانخفاض ويسود طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية اليوم السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ينتج عنها سقوط رذاذ خفيفة غير مؤثر على بعض المناطق.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على مناطق متفرقة من حلايب وأبو سمبل وتكون أمطار متوسطة رعدية قد تصل لحد السيول جنوب الوادى الجديد.



وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد من الرابعة فجرًا وتنتهي الثامنة صباحًا على مدن القناة والسواحل الشمالية ومناطق من وسط سيناء والقاهرة الكبرى والوجه البحري.



كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح على جنوب الصعيد وسيناء يعمل على تلطيف الأجواء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من حلايب وأبو سمبل وجنوب الوادي الجديد على فترات متقطعة.



درجات الحرارة اليوم السبت

وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 35، المحسوسة 37

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 36, المحسوسة 38

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 23 و درجة الحرارة العظمى 36, المحسوسة 38

بنها: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 37

الإسكندرية:درجة الحرارة:23 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 22 و درجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 33

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 35

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 37

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

السويس: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى: 35 , المحسوسة 37

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 42

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 41

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى: 38 , المحسوسة 40

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 41

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 43 , المحسوسة 44

أسوان: درجة الحرارة 28 ودرجة الحرارة العظمى 44 , المحسوسة 45

