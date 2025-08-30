الحدث الأكبر منذ طوفان الأقصى، مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 11 وفقدان 4 في كمائن المقاومة بغزة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل عدد من الجنود وإصابة 11 بجروح خطرة، مع فقدان أثر 4 جنود يخشى جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوعهم أسرى في يد المقاومة الفلسطينية، في حين وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأكبر حدث منذ طوفان الأقصى.

أفادت مصادر عبرية، فجر اليوم السبت، بمقتل جندي إسرائيلي بنيران قناص في قطاع غزة، فيما تبين أن الوفاة حدثت أثناء عملية إخلاء المنطقة.

وذكرت منصة "حدشوت بزمان" العبرية، أن عدة جنود آخرين أصيبوا الليلة في 3 حوادث منفصلة على الأقل، ضمن مناطق متفرقة في غزة.

وأكدت المنصة أنه لم تصدر حتى الآن أي تفاصيل إضافية عن حالة الجنود المصابين أو ملابسات كل حادثة تعرض لها جيش الاحتلال الإسرائيلي.



بروتوكول هانيبال

فقد شهد حي الزيتون وحي الصبرة سلسلة عمليات للمقاومة، بدأت بكمين هجومي قُتل فيه جنود، وذلك وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، والتي أكدت أن جيش الاحتلال فعّل ما يُعرف ببروتوكول هانيبال لقتل أي جنود قبل وقوعهم أسرى.

كمين حي الزيتون

وتعرضت مروحيات إجلاء لإطلاق نيران كثيف، ويعتقد أن قوات تابعة للفرقة 162 واللواء 401 هي التي وقعت في كمين حي الزيتون شرقي غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش بدأ سحب جنوده من حي الزيتون وإعادتهم إلى ثكناتهم، بينما فرضت الرقابة العسكرية حظر النشر بشأن ما جرى مع الجنود الأربعة في حي الزيتون.

وأشارت إلى أن مجموعة من الجنود تعرضت لكمين في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى حدث أمني صعب آخر، وأن أنباء أولية تتحدث عن استدعاء الجيش أكثر من مرة مروحيات لإجلاء الجنود المصابين على وقع إطلاق نار كثيف.

كما أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش يبحث عن 4 جنود ما زالت آثارهم مفقودة في حي الزيتون، وأن هناك أعمال بحث واسعة عنهم.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوصول مروحيات عسكرية إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب وهي تحمل جنودا مصابين، في حين أفاد مراسل الجزيرة بأن طائرات إسرائيلية مقاتلة تحلق على علو منخفض، وسط قصف مدفعي شرقي مدينة غزة.

وفرضت الرقابة العسكرية حظر النشر بشأن ما جرى مع الجنود الأربعة في حي الزيتون، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، وفي وقت لاحق نشرت كتائب القسام صورة كُتب عليها عبارة "نذكّر من ينسى.. الموت أو الأسر".

وتتوالى الأنباء عن تكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر في الأرواح بعد ساعات من إعلان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن سلسلة عمليات عسكرية نفذتها ضد قوات الاحتلال وآلياتها خلال الأيام الماضية.

