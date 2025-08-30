السيطرة على حريق بمستشفى الحسين الجامعي وإجراء عمليات التبريد لمنع تجدده (صور)

نشب حريق، داخل مستشفى الحسين الجامعي الجديد بمنطقة الجمالية، ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقي أجزاء المستشفى، الذي يتكون من 7 طوابق.

وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي اندلع أعلى سطح مستشفى الحسين الجامعي دون أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، ويجرى حاليًّا عمليات التبريد لمنع تجدد النيران.

وتواصل الأجهزة الأمنية التي انتقلت لموقع الحريق، بالتنسيق مع خبراء المعمل الجنائي، أعمال الفحص للكشف عن أسباب الحريق وملابساته، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.