الجمعة 29 أغسطس 2025
أخبار مصر اليوم: إنشاء مستشفى عام بمحيط قصر الأميرة نعمة بالمرج.. فرص عمل جديدة للشباب بمطاحن لبنان الحديثة.. مسابقة للتعاقد مع 1460 معلم مساعد مواد شرعية بالأزهر

 أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

 

جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ 2025، الوطنية للانتخابات تعلن بدء الفرز داخل معظم لجان التصويت

 تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا لاستعراض مجريات العملية الانتخابية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ في ثاني وآخر أيام التصويت. 

 

وزير البترول الأسبق يزف بشرى سارة بشأن الاكتشافات الكبرى

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن مصر ما زالت في بداية الطريق نحو استغلال كامل إمكاناتها الطبيعية في مجال النفط والغاز، مشيرًا إلى أن الصحراء الغربية باتت واحدة من أهم المناطق الواعدة والجاذبة للاستثمار في الطاقة.

 

رياح تلطف الأجواء، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، حيث تستمر درجات الحرارة فى الانخفاض ويسود طقس حار رطب  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة القرآن الكريم بالأزهر

 أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن حاجة الأزهر الشريف للتعاقد مع عدد (7576) في وظيفة معلم مساعد قرآن كريم للمراحل التعليمية (ابتدائي وإعدادي وثانوي)، وفقا للمحافظات المذكورة على صفحة بوابة الوظائف الحكومية.

 

لطلاب الدور الثاني، الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة ورابط التسجيل

 يواصل موقع تنسيق الجامعات فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة (الدور الأول، ويُستكمل بالطلاب الناجحين في الدور الثاني) ضمن المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني اعتبارًا من يوم الثلاثاء ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥، ويستمر حتى اكتمال تقدم جميع الطلاب، على أن تُعلن النتائج في صورة مجمعة عقب الانتهاء من عمليات المراجعة.

 

فرص عمل جديدة للشباب المصري في مطاحن لبنان الحديثة

 أعلن محمد جبران وزير العمل، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري في مطاحن لبنان الحديثة، وذلك في تخصصي الطحن والصيانة الميكانيكية، بعقود عمل لمدة عام قابلة للتجديد.

 

الوطنية للطوارئ يرصد مخالفة عقار لرخصة البناء بالجيزة

 أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن قيام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية برصد مخالفة عقار لرخصة البناء مكون من أرضى وثمانية أدوار بنطاق حى الوراق بمحافظة الجيزة.

 

التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة للتعاقد مع 1460 معلم مساعد مواد شرعية بالأزهر

 أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة الأزهر الشريف للتعاقد مع عدد (1460) في وظيفة معلم مساعد مواد شرعية للمراحل التعليمية (ابتدائي وإعدادي وثانوي)، وفقًا للمحافظات المذكورة على صفحة بوابة الوظائف الحكومية.

 

محافظ القاهرة: إنشاء مستشفى عام بمحيط قصر الأميرة نعمة بالمرج

 أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بإنشاء ١٠ مستشفيات على مستوى الجمهورية سعة ٢٠٠ سرير، وقد تم اختيار الأرض المحيطة بقصر الأميرة نعمة وتسليمها لوزارة الصحة لإنشاء مستشفى لخدمة مواطني حي المرج والأحياء المحيطة به، وجزء كبير من مواطني محافظة القليوبية.

