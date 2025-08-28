المحافظات المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة القرآن الكريم بالأزهر

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن حاجة الأزهر الشريف للتعاقد مع عدد (7576) في وظيفة معلم مساعد قرآن كريم للمراحل التعليمية (ابتدائي وإعدادي وثانوي)، وفقا للمحافظات المذكورة على صفحة بوابة الوظائف الحكومية.

المحافظات المطلوب بها وظائف معلم مادة القرآن الكريم بالأزهر الشريف 2025

وعن المحافظات المطلوب بها وظائف معلم مادة القرآن الكريم فإنها تتضمن ما يلي:



معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة جنوب سيناء

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة شمال سيناء

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة مطروح

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة الوادي الجديد

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة البحر الأحمر

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة الأقصر

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة أسوان

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة قنا

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة سوهاج

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة أسيوط

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة المنيا

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة الفيوم

معلم مادة القرآن الكريم محافظه بني سويف

معلم مادة القرآن الكريم محافظه الجيزة

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة الإسماعيلية

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة البحيرة

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة المنوفية

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة الغربية

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة كفر الشيخ

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة القليوبية

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة الشرقية

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة الدقهلية

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة دمياط

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة السويس

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة بورسعيد

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة الاسكندرية

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة القاهرة

موقع بوابة الوظائف الحكومية

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ومن المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتبارًا من 14 إلى 27 سبتمبر 2025، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة.

وظائف الأزهر الشريف

وأكد المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن هذه المسابقة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الأزهر الشريف بالكفاءات اللازمة للقيام برسالته التعليمية والتربوية، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على تطبيق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص في جميع المسابقات التي يعلنها، من خلال بوابة الوظائف الحكومية باعتبارها المنصة الرسمية للتوظيف في الجهاز الإداري للدولة.

