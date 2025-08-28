الجمعة 29 أغسطس 2025
أخبار مصر

فرص عمل جديدة للشباب المصري في مطاحن لبنان الحديثة

محمد جبران وزير العمل،فيتو
أعلن محمد جبران وزير العمل، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري في مطاحن لبنان الحديثة، وذلك في تخصصي الطحن والصيانة الميكانيكية، بعقود عمل لمدة عام قابلة للتجديد.

وأوضح الوزير أن الوظائف المتاحة تشمل: طحان ماهر بخبرة لا تقل عن 5 سنوات في تشغيل ومراقبة آلات الطحن وضبط الجودة وفحص المعدات وصيانتها، وميكانيكي مطحنة بخبرة لا تقل عن 5 سنوات في صيانة المعدات الميكانيكية وتشخيص الأعطال وتنفيذ الإصلاحات اللازمة، مع القدرة على قراءة الكتيبات الفنية والمخططات.

وأوضحت الوزارة أن الشروط العامة للتقديم: السن من 30 حتى 45 عامًا، والتمتع بلياقة بدنية جيدة ومهارة يدوية عالية، والقدرة على العمل ضمن فريق،والالتزغم بمعايير وإجراءات السلامة، والمزايا التي يحصل عليها المتعاقدون: راتب شهري قدره 500 دولار أمريكي، وسكن مجهز ومكيف مع توفير الكهرباء والإنترنت، وبوليصة تأمين شامل، وتذاكر سفر ذهابًا وإيابًا.

وأكد الوزير أن هذه الفرص تأتي في إطار جهود وزارة العمل المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري في الخارج، وضمان حقوقهم من خلال عقود رسمية تكفل الحماية القانونية وكافة المزايا،ودعا الوزير الراغبين في التقديم إلى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني هنا 

ومن جانبها أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الوزارة تتابع جميع مراحل التقديم والتعاقد، لضمان توفير فرص عمل ملائمة تحترم الكفاءة والخبرة المهنية، وتكفل للمواطنين أفضل سبل الرعاية والحماية..

