التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة للتعاقد مع 1460 معلم مساعد مواد شرعية بالأزهر

أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة الأزهر الشريف للتعاقد مع عدد (1460) في وظيفة معلم مساعد مواد شرعية للمراحل التعليمية (ابتدائي وإعدادي وثانوي)، وفقًا للمحافظات المذكورة على صفحة بوابة الوظائف الحكومية.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية ومن المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتبارًا من 14 إلى 27 سبتمبر 2025، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة.

وأشار المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن الجهاز يواصل جهوده لتلبية احتياجات الأزهر الشريف من الكوادر التعليمية المؤهلة، بما يضمن جودة العملية التعليمية واستمرار دور الأزهر في ترسيخ القيم الوسطية ونشر الفكر المستنير، مؤكدًا أن إجراءات المسابقة ستتم إلكترونيًا وبمنتهى الشفافية من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.