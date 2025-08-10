صدمة لسكان جنوب الصعيد، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة طقس غدا الاثنين، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تترواح من 2:4 درجات مئوية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 36

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 43

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 43

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 44

درجة الحرارة المحسوسة: 45



وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث تتأثر مصر خلال فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس،كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي فى درجات الحرارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.